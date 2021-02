¿Memes en 4K? Telegram estrenaría nueva función

El reciente incremento de usuarios en Telegram, ha motivado a la red de mensajería a desarrollar nuevas funciones para lograr hacer más divertida la experiencia de chatear. Esta vez ha revelado una herramienta que podría llegar pronto y que cambiaría la forma de compartir memes, fotos y videos. Se trata de la tecnología 4K.

La plataforma desarrollada por los hermanos Dúrov ha estado dando diversos consejos para todos aquellos cibernautas que se están familiarizando con la app. Por ello, la reciente publicación en la cuenta oficial de Telegram en Twitter ha sido sido considerada como un guiño a una nueva función, nos referimos a los “memes en 4K”.

Todo hace indicar que la app de mensajería ya está trabajando para presentar los memes en 4k en un corto tiempo. “El futuro se ve brillante”, dice el posteó que acompaña al que sería un ejemplo de la nueva herramienta.

