Películas, series y lo más buscado en Google del 2020

Lo más buscado en Google del 2020 nos ha dejado claro algo; este año siempre será recordado como uno de los más importantes en la historia del mundo. No sólo la cuarentena estuvo presente, sino también algunos otros hechos fenomenales que siempre es bueno tomar en cuenta.

Leer: ¡Britney Spears y los Backstreet Boys cantarán juntos! Lo mejor del 2020

Por esa razón, Google compartió el recuento de las tendencias de los últimos 12 meses y estos fueron los resultados. 😉

Lo más buscado en Google durante 2020 a nivel mundial

Las búsquedas en Google aumentan de manera constante cada año; pero esta vez el crecimiento fue tan grande gracias a sucesos mundiales como la próxima vacuna, las elecciones de Estados Unidos y la partida de grandes figuras del cine y el deporte. Sin embargo, también sobresalió la tecnología; como el lanzamiento de nuevas consolas y nuevas generaciones de smartphones. Esto fue lo más buscado en Google en todo el mundo:

1. Coronavirus

2. Classroom

3. Elecciones de Estados Unidos 2020

4. Kobe Bryant

5. Zoom

6. Naya Rivera

7. Chadwick Boseman

8. PlayStation 5

9. Among Us

10. Champions League

Los famosos con más búsquedas en Google

Políticos, artistas, deportistas y muchas celebridades más destacaron este 2020; quienes al igual que el resto del mundo cambiaron su estilo de vida a permanecer en casa y aún así sobresalieron en Google. Este es el top de celebridades más buscadas del año:

1. Joe Biden

2. Donald Trump

3. Christian Nodal

4. Kim Jong-un

5. Will Smith

6. Tom Hanks

7. Adele

8. Joaquin Phoenix

9. Johnny Depp

10. Amber Heard

Películas con mayor tendencia de búsqueda en México

1. Milagro en la celda 7

2. Annabelle

3. Jojo Rabbit

4. Black Panther

5. 365 DNI

6. Wonder

7. Bob Esponja Al Rescate

8. Enola Holmes

9. Parásitos

10. 1917

El cine fue parte importante del 2020, en donde el mundo disfrutó de grandes películas desde casa gracias al streaming. Estrenos como 1917 en compra y Parásitos en compra o renta son algunos de los más populares; los cuales puedes disfrutar a través de Claro video, porque aún #TienesMuchoQueVer.

Series y programas de televisión con mayor tendencia de búsqueda en México

Además de películas, Google reveló los programas y series de televisión más buscados en la plataforma. Aquí se muestra que Netflix sobresalió durante el 2020 con grandes series que puedes disfrutar gracias al nuevo Plan Max Play de Telcel, en donde tienes Netflix + Claro video, así como el Doble de Gigas y redes sociales ilimitadas para seguir navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura.

Las series y programas más buscados en Google 2020:

1. Control Z

2. Cobra Kai

3. Guerreros 2020

4. Anne with an E

5. Oscuro Deseo

6. Élite

7. Sex Education

8. The Umbrella Academy

9. Rubí

10. 100 días para enamorarnos

Leer: J Balvin y Danna Paola entre lo más visto en YouTube México 2020

Finalmente, para despedir un año tan particular, Google compartió un video de aliento sobre lo más destacado del año; recordando a grandes personas, momentos y sucesos que quedarán por siempre.



2020 también fue momento de cuidar a los demás, pasar tiempo en familia, ver por el bienestar de uno mismo y de realizar grandes cambios. Así que es momento de dar vuelta a la página y prepararnos para la llegada del 2021. 🥳

Ahora ve: