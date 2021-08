La parte favorita del regreso a clases es estrenar nuevos cuadernos, mochila y útiles escolares, pero ¿qué te parecería estrenar también un increíble Motorola One Zoom? La oportunidad está aquí, solo déjate consentir por Telcel y descubre las increíbles cualidades del smartphone que pronto podría ser tuyo.

Lo único que tienes que hacer es adquirir el Motorola One Zoom en un Plan Telcel Max Sin Límite 5000, el cual te brinda redes sociales ilimitadas, el Doble de Gigas y la conectividad a #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad, sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses, en donde obtendrás hasta el 0% en el pago de financiamiento y 24 pagos de solo $99.00 al mes.

Entre las cualidades del Motorola One Zoom está su sistema de cuatro cámaras de 48+5+8+16 megapíxeles, con tecnología QuadPixel, zoom óptico de alta resolución y estabilizador óptico de imagen, los cuales te darán la oportunidad de crear las más increíbles fotos y conservar por siempre tus momentos favoritos. Además, todas tus apps, juegos y contenido multimedia tendrán el espacio suficiente de almacenamiento gracias a su memoria interna de 128 GB.

Otra gran cualidad es su original diseño, el cual se complementa a la perfección con su pantalla de 6.4 píxeles, que te permitirá disfrutar de todo tu entretenimiento en alta definición, ¡como si estuvieras dentro de ella!

Leer: ¡Regresa a clases con un increíble Motorola Razr en un Plan Telcel!

Esta es tu gran oportunidad de estrenar junto a Telcel, así que no lo pienses más y aprovecha ahora mismo esta gran promoción, ya que solo estará vigente del 7 al 18 de agosto de 2021. ¡Perfecto para el regreso a clases! 😊

*Válido en CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos

Términos y condiciones: Válido en la CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos del 7 al 18 de agosto de 2021. 1) El Pago Inicial corresponde a la diferencia a pagar al adquirir el equipo Motorola one zoom XT-2010-1 con el Plan Telcel Max Sin Límite 5000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. La cantidad de $415 corresponde al cargo mensual cuando el Cliente solicita el financiamiento del Pago Inicial (considerando el 0% de enganche). Se podrá solicitar un enganche de hasta el 60% en función del historial crediticio y/o de pago del Cliente. El pago diferido está sujeto a aprobación y evaluación de capacidad de pago. CAT 0% sin IVA informativo. Consulta el costo de los equipos al adquirirse junto con los Planes Telcel Max Sin Límite en Centros de Atención a Clientes, Distribuidores Autorizados Telcel y Cadenas Comerciales Participantes. Imágenes Ilustrativas. Equipos y colores sujetos a disponibilidad en punto de venta. Información sobre GigaRed en www.telcel.com/gigared. Información de Planes Telcel Max Sin Límite en www.telcel.com. El precio publicado incluye 16% de IVA. Imágenes ilustrativas. EQUIPO NO INCLUIDOS. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS POR TELCEL SE PRESTAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE FIJAN LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL, vigentes. Registro Público de Telecomunicaciones Folios: 405941. Ciertas funciones, la funcionalidad y las especificaciones del producto, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las zonas; es posible que se apliquen términos, condiciones y/o cargos adicionales. MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales de Motorola Trademark Holdings, LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. © 2021 Motorola Mobility LLC. El Motorola One Zoom (XT2010-1) está diseñado y fabricado por Motorola Mobility LLC, una lial de propiedad absoluta de Lenovo.