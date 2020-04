¡La diversión nunca termina con las Noches de Internet Sin Límite!

Una noche de desvelo puede convertirse en la mejor parte del día, ya que puedes disfrutar de videos, películas y tus series favoritas con las Noches de Internet Sin Límite, de 10pm a 7am cada día de Lunes a Viernes, por 6 meses con #LaRedDeTusEmociones.

Aprovecha esta promoción a partir del Plan Telcel Max Sin Límite 7000, Telcel Max Sin Límite Promoción Platino 7000, Telcel Tablet 10000

e Internet Telcel 20000; ya sea al activar, renovar o portabilidad con plazo forzoso.

APLICA POLÍTICA DE USO JUSTO DE 25,000 MEGABYTES (MB). No aplica Consumo Controlado.

PAQUETE ADICIONAL

Los Paquetes Noches de Internet Sin Límite permiten navegar ilimitadamente por las noches a máxima velocidad.

Puedes elegir entre el paquete de Lunes a Viernes de 10pm a 7am por $100 pesos o el paquete de Lunes a Domingo de 10pm a 7am por $150. De acuerdo al lugar donde te encuentres.

– Para uso todos los días, en horario 10:00pm a 07:00am del día siguiente.

– Los Datos incluidos son ilimitados y aplican en territorio nacional (no fuera del país).

– Los Paquetes son con cargo recurrente mensual.

Esta promoción es válida en Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, hasta el 30 de abril del 2020.

Consideraciones importantes

-En caso de que tu línea tenga un Paquete Noches Telcel Sin Límite y un Paquete Comparte Más Megas; no será posible compartir los Mb del Paquete Noches Telcel Sin Límite.

-Al realizar la baja del Paquete se perderá el beneficio sin importar el día de corte y el cobro es completo; no hay cobro proporcional.

-Si realizas Renovación, cambio de Plan misma plataforma o cambio de número, el Paquete se mantiene activo.

-No disponible para planes Mixtos/Consumo Controlado, solo para Postpago.

-Convive con Paquetes Mas Megas para Ti, internet por Tiempo y Comparte Mas Megas.