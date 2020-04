Información importante que debes saber si necesitas acudir a un Centro de Atención a Clientes Telcel

Ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, Telcel ha impartido nuevas medidas de seguridad para todos aquellos usuarios que necesiten acudir a un Centro de Atención a Clientes Telcel. Recomendaciones que aquí te compartimos para que puedas seguir sin correr riesgos.

Acciones sanitarias dentro de los Centros de Atención a Clientes Telcel:

1. Filtro de acceso

Se tienen de 1 a 2 personas para filtrar clientes al ingreso, para ello se invita a pasar solo al titular y de 10 en 10 o considerando el CAC (un cliente por posición de atención + un cliente en espera al interior) y conforme vayan saliendo del CAC permitir el ingreso de más clientes.

2. Gel antibacterial

Se le proporciona a todos los clientes que ingresen al CAC. Además se cuenta con gel en el área de cajas, barra de atención del lado del cliente y personal, servicio técnico y comedor (asesores con cubrebocas) para quien lo solicite.

3. Ventanillas de Atención

Se tiene al personal sentado de forma intercalada para la atención de clientes (uno si uno no) para mantener la sana distancia.

4. Limpieza dentro del CAC

El personal realiza limpieza al interior del CAC (al menos 3 veces al día) particularmente en zonas de mayor concurrencia de clientes y personal interno.

Además, es importante recordar que en estas situaciones es preferible:

Permanecer en un espacio físico adecuado entre persona y persona

No saludar de mano, beso o abrazo

No tocarte los ojos, nariz o boca

Utilizar el estornudo de etiqueta, el cual consiste en tapar nariz y boca con el interior del codo

No olvides que no todos los Centros de Atención a Clientes Telcel están abiertos, por lo que si es necesario acudir existen otros que sí lo estarán. Aquí te compartimos la lista de los que permanecerán CERRADOS hasta nuevo aviso.

Coacalco

Perinorte

Plaza San Marcos

Tecámac

Galerías Toluca

Galerías Atizapán

Satélite 1

Satélite 2

Las Américas

Luna Parc

Neza

Toluca Sendero

Toreo

Cosmopol

Antenas

Santa Fe 2

Capuchinas

Interlomas 2

CAC’s Express:

La Joya Pachuca

Toluca Colon

Xochimilco

Express Perisur

Dentro del interior de la República estos son los que continúan CERRADOS:

La Paz

Mexicali II

Tecate

Constitución

La Paz III

Cabo San Lucas Expres

Sanborns Mexicali Boutique

Hermosillo II Torre

CAE Chihuahua

Boutique Sanborns Misiones

Chihuahua II Glandorff

Laredo

Mini CAC Sears Esfera

CAE Valle

STT Tampico

Tepatitlán

San Juan de los Lagos

León II Fiesta Americana

San Cristobal II Express

Palenque

Itzaes

Villa I San Luis

Campeche

Tapachula III

Ocosingo

Villa II Calinda

Villa VI Carrizal

Cancún I Tulum

Tapachula

Cozumel

Mérida VII Montejo

Tuxtla IV

Villa III

Comalcalco

Chetumal II

Ciudad del Carmen II

Cardenas Tabasco

Cancún III Chichen

Mérida VI

Tuxtla I

Américas (Mérida III)

Tuxtla III

Tapachula II

Mérida IV Oriente

Villa IV Centro

Comitán

Mientras que en el resto, el horario de atención es el siguiente:

Amores (De 9 am a 5 pm)

CAD (De 9 am a 5 pm)

Camarones (De 9 am a 5 pm)

Condesa (De 9 am a 5 pm)

Del Valle (De 9 am a 5 pm)

Iztapalapa (De 9 am a 5 pm)

Lago Alberto (De 9 am a 5 pm)

Lindavista (De 9 am a 5 pm)

Reforma Lomas (De 9 am a 5 pm)

Toluca Centro (De 9 am a 5 pm)

Torre Latino (De 9 am a 5 pm)

Zaragoza (De 9 am a 5 pm)

Aeropuerto (De 9 am a 6 pm)

Loreto (De 9 am a 6 pm)

Masaryk (De 9 am a 1 pm, de Lunes a Viernes)

Texcoco (De 10 am a 5 pm)

Miguel A. de Quevedo (De 10 am a 6 pm)

San Angel (De 10 am a 6 pm)

Toluca Metepec (De 10 am a 6 pm)

Parque Delta (De 10 am a 6 pm)

Tlalnepantla (De 10 am a 6 pm)

Explanada Pachuca (De 10 am a 6 pm)

Buenavista (De 10 am a 7 pm)

Cuicuilco (De 10 am a 7 pm)

El Rosario (De 10 am a 7 pm)

ETRAM Azteca (De 10 am a 7 pm)

Galerías Cuernavaca (De 10 am a 7 pm)

Galerías Pachuca (De 10 am a 7 pm)

Interlomas I (De 10 pm a 7 pm)

Ixtapaluca (De 10 am a 7 pm)

La Cúspide (De 10 am a 7 pm)

Mundo E (De 10 am a 7 pm)

Nicolás Romero (De 10 am a 7 pm)

Pabellón Cuemanco (De 10 am a 7 pm)

Pabellón del Valle (De 10 am a 7 pm)

Pabellón Polanco (De 10 am a 7 pm)

Parque Lindavista (De 10 am a 7 pm)

Parque Tezontle (De 10 am a 7 pm)

Parque Vía Vallejo (De 10 am a 7 pm)

Paseo Acoxpa (De 10 am a 7 pm)

Patriotismo (De 10 am a 7 pm)

Plaza Aragón (De 10 am a 7 pm)

Plaza Carso (De 10 am a 7 pm)

Plaza Central (De 10 am a 7 pm)

Plaza Cuernavaca (De 10 am a 7 pm)

Reforma 222 (De 10 am a 7 pm)

Santa Fe I (De 10 am a 7 pm)

Galerías Coapa (De 11 am a 7 pm)

Perisur (De 11 am a 7 pm)

A pesar de las medidas de seguridad que implemente Telcel en sus diferentes Centros de Atención al Cliente, la recomendación ante la situación es permanecer en casa e ingresar a los distintos canales GRATUITOS para cualquier consulta, pagos o recargas.

Tienda en Línea www.Telcel.com/tienda

Portal Mi Telcel www.mitelcel.com

Chat en Telcel.com www.telcel.com

Mi Telcel App

Sigue disfrutando de #LaRedDeTusEmociones y no dejes de estar al tanto de toda la información que Telcel tiene para ti en sus redes sociales y HolaTelcel.

Ahora ve: