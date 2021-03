¡Hoy es el Mario Day! Celébralo con nuevos stickers en WhatsApp

Los fans de los videojuegos han recibido muy buenas noticias recientemente, primero se anunció que Robert Downey Jr. protagonizaría la película del fontanero del Reino Champiñón, hace unos días se confirmó la inauguración del parque temático Super Nintendo World para el próximo 18 de marzo y hoy es el ‘Mario Day‘, festejando a su personaje estrella. Descubre por qué se eligió el 10 de marzo y cómo se celebra alrededor del mundo.

Durante las más de tres décadas que los videojuegos de Mario han divertido a varias generaciones y sus lanzamientos siguen siendo un éxito en ventas. Por eso este día es tan especial.

Recuerda que puedes tener Super Mario Run en tu celular, lo encuentras en este enlace de Google Play, lo mejor es que puedes ir subiendo de nivel con los puntos que puedes adquirir con cargo a tu Factura Telcel.

¿Cómo surge el ‘Mario Day’?

Esta fecha es diferente al aniversario de Mario Bros, el cual se celebra cada 13 de septiembre, fecha de 1985 en que salió a la venta el primer videojuego.

El ‘Mario Day’ tiene una historia mucho más divertida y simple. Los fans tomaron las tres primeras letras de Mario (Mar) como el diminutivo de ‘Marzo’ y las dos últimas (io) como si fueran el número 10. Así de curioso surgió este festejo, al mismo estilo del “May the 4 be with you” de Star Wars.

En redes sociales hoy se ha hecho famoso el #Mar10day

Los fans además de felicitar al personaje de simpático bigote han aprovechado para compartir momentos de sus juegos favoritos.

¿Cómo obtener los stickers de WhatsApp de Mario?

Descarga los stickers de Mario de su fan page o busca las imágenes que desees de internet.

o busca las imágenes que desees de internet. Descarga la app “ Sticker Maker ” a tu celular a través de Google Play o App Store .

” a tu celular a través de o . Pulsa sobre ‘Añadir a mi librería’ para agregar el pack completo o convierte las imágenes que acabas de descargar de la web en stickers y añádelos.

Abre WhatsApp

Ingresa a uno de tus chats y pulsa el ícono de sticker. ¡Todas tus pegatinas de Mario Bros estarán ahí!

Comparte tus mejores stickers con tus amigos y celebren este ‘Mario Day’ 2021. Disfruta de todas las novedades de WhatsApp aprovechando que ésta y todas las apps de tus redes sociales favoritas son ilimitadas en tu Plan Telcel Max Sin Límite con #TelcelLaMejorRed y la mayor Cobertura.

Ahora ve: