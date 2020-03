Guía básica para entender la historia y orden correcto del guerrero Saiyajin

Han pasado 35 años desde que el mundo conoció al pequeño Gokú y sus aventuras han acompañado la niñez de varias generaciones. Si tú aún tienes dudas de la historia del gran guerrero Super Saiyajin, aquí te dejamos una guía muy práctica para entender Dragon Ball.

Nacimiento

El 20 de noviembre de 1984 es conocido como el origen de esta gran aventura, la fecha de la publicación original del manga de Akira Toriyama en la revista Weekly Shonen Jump. Su trama describe las aventuras de «Gokú», un pequeño niño con cola que demostraba una fuerza increíble. Su objetivo en la vida era proteger a la Tierra de seres que querían exterminar a la humanidad.

Su inspiración la encontró en la mitología japonesa y china, que podemos encontrar desde las primeras páginas.

Llegada a la TV

La serie animada se transmitió por primera vez en Fuji Television el 26 de febrero de 1986, llegando más tarde a México en la década de los 90.

Sagas y capítulos

Existen 5 ediciones o temporadas de Dragon Ball, en total cuenta con 739 capítulos distribuidos de la siguiente manera:

Dragon Ball (153 capítulos): En 1986 se emitía por primera vez este primer Dragon Ball basado en la infancia de Gokú; la primera parte del Manga de Akira Toriyama. Se divide en:

La búsqueda de las 7 esferas del dragón

El Gran Torneo de Artes Marciales

El ejército de la Cinta Roja

El 22° Torneo de Artes Marciales

La llegada de Piccolo Daimaoh

El 23° Torneo de Artes Marciales

Dragon Ball Z (291 capítulos): Esta segunda parte de Dragon Ball se emitió entre 1989 y 1996, y recoge la continuación de la historia de Gokú; muestra su vida adulta y la madurez de su hijo Gohan. Se divide en:

El origen de los saiyans

El planeta Namek y Freezer

La llegada de los androides y Cell

La saga de Buu

Dragon Ball GT (64 capítulos): Se emitió entre 1996 y 1997 después de Dragon Ball Z. Se divide en:

En búsqueda de las esferas del dragón

Los Super A17

Los dragones negros.

Dragon Ball Z Kai (98 capítulos): Esta temporada se emitió en el vigésimo aniversario del Dragon Ball original, entre 2009 y 2015, pero como una versión reeditada del primer Dragon Ball Z en alta definición. Además de nuevas secuencias de apertura y créditos finales, así como la regrabación de las voces de los personajes.

Dragon Ball Super (133 capítulos): En 2015 se lanzó este quinto Dragon Ball como una continuación de la historia de Dragon Ball Z. Además cuenta con el autor original de Dragon Ball: Akira Toriyama.

Películas

Existen alrededor de 15 cintas animadas ambientadas en los elementos y acontecimientos relatados en Dragon Ball. No obstante, la gran mayoría no está considerada como parte oficial de la serie, debido a que Toriyama no ha sido responsable de sus argumentos. Las únicas excepciones son Dragon Ball Z: la batalla de los dioses y Dragon Ball Z: la resurrección de F, en las cuales sí colaboró y las encuentras disponibles en Claro video.

Juego de Dragon Ball Heroes

Dragon Ball Heroes es la serie promocional del videojuego arcade con el mismo nombre. Aquí tienen lugar las situaciones, transformaciones y encuentros que nunca tendrían lugar en la línea temporal oficial del anime. Sin embargo, muchos fans afirman que este juego cuenta la historia de la línea original de Dragon Ball Z tras la derrota de Cell.

Personajes principales

Además de Gokú, estos son los guerreros y personajes principales.

Vegeta: Destaca por su astucia y valentía a la hora de luchar; así como porque desde muy pequeño fue entrenado con dureza. Como consecuencia de esto, su potencial se manifestó a muy temprana edad. Por ello, se convirtió en uno de los soldados preferidos de Freezer.

Piccolo: Es un namekiano que surgió tras ser creado en los últimos momentos de vida de su padre, siendo su reencarnación. Aunque en un principio fue enemigo de Son Goku; con el paso del tiempo fue haciéndose menos malvado hasta finalmente convertirse en un ser bondadoso y miembro de los Guerreros Z.

Trunks: Hijo de Vegeta y de Bulma. Viaja del futuro para advertir a Gokú sobre androides malignos que los mataran sin dejar rastro de los Guerreros Z y consigue salvar el futuro.

Gohan: Hijo del legendario Gokú y de Milk. Fue entrenado a los cuatro años por Piccolo al que considera su maestro y mejor amigo. Él toma el papel de protagonista durante la ausencia de su padre.

Goten: Es el segundo hijo de Milk y Gokú, y hermano de Gohan. De sangre Saiyajin, se hizo pronto muy amigo del hijo de Vegeta, Trunks. Es muy parecido a Gokú cuando era un niño.

Bulma: Es el primer personaje de Dragon Ball con el que tiene contacto Gokú en su búsqueda de las siete esferas del Dragón. Aunque no tiene habilidad para el combate, su inteligencia es muy superior a un ser humano normal, siendo ella la creadora de muchos inventos.

Krillin: Es el primer rival en artes marciales de Son Gokú aunque luego se convierte en su mejor amigo. Lleva la cabeza rapada por su entrenamiento como monje en el templo de Oorin y seis puntos tatuados en su frente.

Majin Boo: Es el último gran enemigo al que se enfrentan los héroes en Dragon Ball Z; un monstruo rosado con poderes mágicos para convertir a quien quiera en chocolate y habilidades como regenerarse casi de forma infinita y absorber personas.

Maestro Roshi: Discípulo del Maestro Mutaito, su dominio de las artes marciales y un agua extraña que tomó años atrás le ha permitido una longevidad sin límites. Es el creador de la famosa técnica de combate Kame Hame Ha y fue el primer maestro oficial de Gokú.

Freezer: Es uno de los villanos más destacados de la serie, puede transformarse en varias formas para esconder su poder de combate.

Shen Long: Es un dragón que concede deseos, aparece cuando alguien reúne las Esferas del Dragón y pronuncia el conjuro mágico.

Estos son sólo algunos de los nombres más emblemáticos de la serie, seguramente tú tienes a tu favorito. ¿Qué otro personaje principal agregarías a esta lista?

Ahora que conoces estos datos, asegúrate de tener siempre esta guía a la mano para que sepas el orden correcto en el que debes ver los capítulos y películas de Dragon Ball.

