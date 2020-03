Fleets: Las historias de 24 hrs ahora llegan a Twitter

El mundo de las redes sociales sigue en evolución, es así como día a día desarrolladores de las diferentes plataformas trabajan en realizar nuevas herramientas y hacer que las experiencias valgan la pena. Es así como Twitter recientemente ha presentado “Fleets”, su nuevo modelo de historias compartidas que durarán sólo 24 horas.

Este formato de videos, imágenes, textos o GIF’s compartidos en las mismas redes sociales pero con una caducidad a desaparecer, surgió gracias a Snapchat, tiempo después Instagram lo adoptó como Stories, Facebook como historias y WhatsApp como estados; pero básicamente todos cumplen un mismo objetivo y es el de expresar ideas, compartir momentos e interactuar con los seguidores.

Fleets are a way to share fleeting thoughts. Unlike Tweets, Fleets disappear after 24 hours and don’t get Retweets, Likes, or public replies– people can only react to your Fleets with DMs. Instead of showing up in people’s timelines, Fleets are viewed by tapping on your avatar. pic.twitter.com/sWwsExRLcJ

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020