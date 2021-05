Facebook sigue a Twitter, pedirá leer una noticia antes de compartirla

En Facebook puedes publicar tus fotos, estados de ánimo y momentos increíbles con tus amigos, pero también puedes compartir las noticias que desees que tus contactos conozcan. La red social de Mark Zuckerberg quiere ayudarte a que la información que encuentres en tu feed sea segura, por ello está integrado una función similar a la de Twitter para evitar las fake news. Facebook se asegurará de que leas una noticia antes de compartirla en tu muro.

Descubre cómo funciona y quienes usarán primero esta herramienta. Disfruta de todas las novedades de Facebook aprovechando que esta app, al igual que WhatsApp e Instagram, son ilimitadas en tu Plan Telcel Max Sin Límite con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura.

Facebook ha anunciado, a través de su cuenta de Twitter, su nueva función. Cada que desees compartir una noticia que no hayas abierto ni leído, la red social te mostrará una ventana emergente en la que te preguntará si estás seguro de querer publicarla.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021