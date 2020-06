Facebook lanza Collab, la nueva app inspirada en TikTok

Esta cuarentena ha sido tiempo suficiente para que millones de personas se convencieran de lo divertido y entretenido que es TikTok; no sólo por el extenso contenido que hay en la plataforma, sino por la oportunidad que te brinda de crear tus propios videos y hacer reir a tus seguidores mostrando tu talento.

Leer: CatchUp: La nueva app de Facebook para hacer llamadas de solo audio

Es así como surgió Collab, la nueva aplicación de Facebook inspirada en TikTok para poder crear videos cortos musicalizados y compartirlos en todos lados. Y aunque por ahora se encuentra en la versión Beta y sólo disponible para dispositivos iOS; Collab promete expandirse y tener el mismo éxito que TikTok.

El principal objetivo de Collab es poder crear videos cortos divididos en diferentes fuentes e instrumentos; de esta forma se podrá tocar una misma canción con tres instrumentos y uniéndolos todos. O bien, colaborar entre amigos y familia para que cada uno forme parte de una de las tres partes.

Estos videos deberán publicarse en el feed de Collab, donde cualquier otro usuario pueda tomarlo y usarlo para crear su propio video; como sucede con TikTok. Siempre dando crédito al usuario que creó cada fragmento.

Facebook’s experimental app division has a new app, Collab, that lets you combine three videos into one / take others’ parts to compliment your own for collaborative music making.

Seems cool & very TikTok-y of course. Invite-only on iOS right now. https://t.co/R4KdJF2Irr pic.twitter.com/pHk9rXd7M2

— Nick Statt (@nickstatt) May 27, 2020