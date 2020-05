Facebook: ¿Cómo activar su nuevo diseño y modo oscuro?

Facebook continúa renovándose y ahora ha presentado su nuevo diseño que incluye un un moderno modo oscuro, aquí te mostramos cómo lucen los cambios y el paso a paso para poder activarlo.

Si revisar continuamente tus notificaciones en Facebook es una de tus actividades favoritas, el ‘modo oscuro’ es una increíble opción, ya que los colores oscuros en la pantalla del celular reducen la fatiga visual y mejoran el consumo de batería de tu equipo.

Recuerda que el modo oscuro de Facebook ya lo pueden disfrutar varias cuentas en Android y próximamente también en iOS, además que con tu Amigo Kit tienes esta y todas tu redes sociales favoritas de forma ilimitada.

«Estamos comenzando a implementar el nuevo y sencillo http://Facebook.com. Es más rápido, más fácil de usar y le da a sus ojos un descanso con el modo oscuro», se anunció en la cuenta oficial de Twitter.

We’re starting to roll out the fresh, simpler https://t.co/iDOncH15cd. It’s faster, easier to use, and gives your eyes a break with dark mode. pic.twitter.com/dFRxaeTMcd

— Facebook app (@facebookapp) May 8, 2020