Facebook: Así funcionan las nuevas salas de audio y podcasts

Facebook está estrenando las salas de audio en vivo, ahí podrás conversar de manera pública. También han llegado a la plataforma los podcasts con creadores seleccionados.

Descubre cómo funcionan y disfruta de todas las herramientas que Facebook te ofrece actualmente.

¿Cómo funcionan las salas de audio?

En las salas de audio podrán estar hasta 50 ponentes, pero no hay límite de oyentes. Funcionaran muy similar a las de Clubhouse. Los anfitriones pueden invitar a hablar a otras personas que no tengan una insignia verificada, ya sean amigos, figuras públicas o personas que no estén en sus contactos.

En el caso de los grupos privados, solo los miembros del grupo pueden escuchar la conversación de la sala. Esta herramienta tendrá la opción de comprar “estrellas” para ayudar a tus influencers favoritos a ganar dinero con sus transmisiones. Esto ayudará a atraer la atención de más creadores de contenido.

¿Cómo funcionan los podcast de Facebook?

Facebook comenzó a agregar podcasts, así podrás escuchar episodios mientras navegas por la red social, incluso, si la pantalla de tu celular está apagada.

Estos son diferentes a los que lanzó recientemente en asociación con una plataforma de música. Los nuevos podcast se transmiten a través de canales RSS públicos directamente en Facebook y llegan con nuevo contenido para que que encuentres el mejor de acuerdo a tus gustos.

Por ahora estos dos productos están disponibles en Estados Unidos y para dispositivos iOS, pero se espera que en los próximos días llegue a más países, incluyendo México, y dispositivos móviles.

