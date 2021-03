Facebook añadirá subtítulos a las Historias para ser inclusivos

Facebook busca estar en constante actualización y brindar las mejores herramientas a sus millones de usuarios en todo el mundo. Es así como la aplicación ha estado trabajando en una nueva función con la cual se agregarán automáticamente subtítulos a las Historias de Facebook, que permitirá visualizar el contenido sin necesidad de activar el sonido.

El objetivo de subtitular las Historias de Facebook es para ofrecerle a las personas con problemas auditivos la oportunidad de disfrutar y comprender lo que sus amigos comparten a través de las Historias de la plataforma. Facebook busca ser mucho más inclusivo y que todos sus usuarios obtengan la misma experiencia al navegar por la red social.

Esta información fue compartida por el ingeniero Alessandro Paluzzi, quien explicó que los subtítulos se incorporarán de forma automática e incluso dio a conocer un ejemplo de ello a través de un video en donde Mark Zuckerberg habla y los subtítulos se transcriben al mismo tiempo.

“Facebook está trabajando en una función de subtítulos automáticos para Historias para mejorar la accesibilidad”, menciona Paluzzi vía Twitter.

Here’s a video where you can see how #Facebook‘s auto captioning feature works. pic.twitter.com/BZzbtHXV66

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 29, 2021