¡Estrena tu equipo favorito con Amigo Kit y tu tarjeta de crédito BBVA!

Promoción válida del 25 al 27 de septiembre de 2020. Obtén hasta el 100% de tu compra en Puntos BBVA al pagar a meses sin intereses con tu tarjeta de crédito física o digital BBVA. Consulta monto mínimo de compra, plazos a meses sin intereses y comercios participantes directamente con el comercio. El monto máximo a obtener es de 30,000 Puntos BBVA (treinta mil) por cliente y por día. La bonificación de Puntos BBVA aplicará en automático sin registros ni llamadas, y se verá reflejada en el estado de cuenta de la tarjeta con la que se realizó la compra, bajo el concepto "BONIFICACIÓN DÍAS BBVA" dentro de los 5 días hábiles posteriores a la compra. En el caso de Amazon México y PayPal la bonificación de Puntos BBVA por compras a 9 y 12 meses sin intereses se verá reflejada en el estado de cuenta dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de posteo del cargo correspondiente a la compra. Participan tarjetas de crédito BBVA físicas y digitales que cuenta con el programa de Puntos BBVA: Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, UNAM, Infinite, Platinum y Vive. CAT meses sin intereses 0% sin IVA informativo, vigencia del 25 al 27 de septiembre de 2020. Aplican restricciones. Conoce más aquí: https://bancadigital.bbva.mx/dias-bbva/ No aplican en compras menores a $2,000.00 pesos (dos mil pesos 00/100 M.N.). No aplica para compras en una sola exhibición o menores a 9 meses sin intereses otorgados por el comercio. No aplica para compras parcializadas en Línea BBVA. El beneficio otorgado se pierde si el cliente hace devolución de la compra. Más información en: 55 5226 2663.