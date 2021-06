¡Es oficial! ‘La Macarena’ ya forma parte de los bailes de ‘Fortnite’

By

Después de muchos meses de peticiones, esta vez Epic Games hizo caso a sus fanáticos e incluyó una de las novedades más sorprendentes de Fortnite. Se trata de La Macarena, el clásico sencillo noventero, el cual ahora forma parte de los bailes de celebración del videojuego.

La Macarena está disponible en la tienda oficial de Fortnite de manera limitada desde el pasado 18 de junio, con un costo de 500 pavos. Al adquirirlo, tu avatar podrá seguir la coreografía emblemática de la canción con un pequeño fragmento del coro, aquél que seguramente has bailado infinidad de veces.

La Macarena, un clásico que ahora forma parte de Fortnite

La Macarena fue la canción más escuchada durante el verano de 1993, una interpretación del dúo español Los del Río, compuesta por Carlos Alberto DeYarza en conjunto con los integrantes del dueto, Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones. Tanto fue su éxito en España, Estados Unidos y América Latina que La Macarena se convirtió en un himno para la comunidad latinoamericana, incluida su clásica coreografía.

Con el tiempo, La Macarena pasó a segundo plano, pero siempre estuvo presente en las mejores fiestas. Ahora nuevamente ha tomado relevancia por formar parte de los bailes de Fortnite y por convertirse en un reto de baile en TikTok.

La Macarena se suma a otros bailes exclusivos de Fornite como Dynamite de BTS y Say So de Doja Cat. Si quieres obtenerlo y ver bailar a tu avatar al ritmo de Los del Río, no dejes pasar la oportunidad.

¿Qué otra coreografía te gustaría que Epic Games agregara a Fortnite? ¿Quizá la de El payaso del rodeo o Aserejé? 🤣

