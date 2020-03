¿Te dejaron en visto? Con este truco de WhatsApp sabrás si te están ignorando

WhatsApp no sólo se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada de todo el mundo, sino también en la más descargada en comparación con cualquier otra. Es por eso que, ésta se ha encargado de actualizarse constantemente y traer consigo nuevas herramientas; la más reciente, el tan aclamado modo oscuro.

Sin embargo, también existen ciertas funciones ocultas que muy pocos conocen de WhatsApp, como esta que aquí te presentamos; en donde puedes ver en qué momento te dejaron en visto aún cuando tengas las palomitas azules desactivadas. Y es que, ¿a quién no le molesta que lo dejen en visto? ¡A todos! Así que pon atención para que no te vuelva a suceder.

Para utilizarlo, tan sólo tienes que abrir tu aplicación de WhatsApp, dirigirte a la conversación y mensaje que te interesa saber a qué hora fue cuando lo leyeron. En caso de los dispositivos Android sólo mantenlo presionado hasta que aparezca un nuevo menú en la parte superior. Una vez ahí, selecciona los tres puntitos y dirígete a “Info”.

Para aquellos que utilizan iOS, sólo es cuestión de poner el dedo arriba de la conversación y aparecerá un menú con la opción “Info”. En cualquiera de los dos aparecerá la información que habías estado buscando; desde a qué hora se envió tu mensaje, en qué momento lo recibió y en qué momento lo leyó, cuando aparecieron las dos palomitas azules.

Lo mejor de esta herramienta es que no es necesario instalar algún otro tipo de aplicación, todo es a través de WhatsApp, el cual puedes disfrutar gracias a tu Amigo Kit, el cual te brinda redes sociales ilimitadas. Y que además no importa su tú tienes las palomitas azules desactivadas, aún así puedes revisar el estado de tus mensajes enviados. Lo que es importante considerar es que, si el otro contacto también las tiene desactivadas, sólo aquí no podrás verificar tu información de mensajes.

Este sencillo truco también lo puedes utilizar en grupos, el cual te servirá para saber quiénes de todos los miembros ya lo leyeron, a qué hora y quienes aún no lo han recibido o leído. Así que es momento de sacarle el mayor provecho a la app más utilizada en todo el mundo y disfrutar de este y todos los trucos secretos que esconde. 😉

