Estos teléfonos ya no podrán usar WhatsApp a partir del 15 de mayo, debido a que no han aceptado las nuevas políticas de seguridad de la app.

WhatsApp es una de las herramientas más importantes para mantenernos comunicados en todo momento y lugar. Es la app de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo y muy pronto dejará de funcionar en algunos teléfonos. Aquí te explicamos cuáles y las razones de ello.

¿Qué pasará el 15 de mayo con los teléfonos que no acepten las nuevas políticas?

A partir del 15 de mayo de 2021, WhatsApp comenzará a poner en marcha sus nuevas políticas de seguridad y privacidad anunciadas a principios de año. Entonces, los teléfonos que no hayan aceptado las nuevas normas de la plataforma, ya no podrán hacer uso de la app.

Para que ningún usuario presente problemas en su cuenta, la misma aplicación ha mandado recordatorios sobre las condiciones de privacidad, para que los usuarios puedan cambiarlas, aceptarlas y no se queden sin el servicio.

Sin embargo, aquellos usuarios que no acepten los nuevos términos, no perderán su cuenta, pero será limitada. Por ejemplo, ya no podrán recibir llamadas o mensajes, así como mandarlos.

¿En qué consisten las nuevas políticas de seguridad de WhatsApp?

Desde enero, WhatsApp informó que dentro de sus nuevas políticas de seguridad y privacidad, la aplicación compartiría ciertos datos con Facebook, para mejorar la experiencia de los usuarios en WhatsApp Business y compras a través de la aplicación. Claro que a muchos no les pareció la idea y comenzaron a utilizar otras alternativas como Telegram o Signal.

Lo cierto es que WhatsApp ha confirmado en varias ocasiones que los datos personales de cada usuario están protegidos, y que la idea de compartir información con Facebook es para mejorar los negocios de cada aplicación.

¿Qué teléfonos se quedarán sin WhatsApp en 2022?

Por otro lado, y externo a lo que sucederá el 15 de mayo, existen algunos teléfonos Android y iOS que, debido a su sistema operativo, ya no podrán hacer uso de WhatsApp a partir del 2022.

En el caso de Android, aquellos con un sistema operativo anterior a la versión 4.0.3, ya no serán compatibles con las nuevas actualizaciones de la aplicación. Entre ellos están:

– Samsung Galaxy S3

– Samsung Galaxy S4

– Galaxy Nexus

– Xperia S

En el caso de iOS, la página web de WhatsApp señala que los iPhone que trabajen con un iOS 9 en adelante seguirán recibiendo las actualizaciones de la plataforma, mientras que las versiones anteriores del sistema operativo ya no tendrán la misma funcionalidad.

