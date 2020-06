¡El Tamagotchi de los 90 regresa! Ahora podrá viajar y tener hijos

En los años 90 todos los niños deseaban tener su propio Tamagotchi, ahora la mascota virtual está de regreso para conquistar a nuevas generaciones con novedosas funciones; ya que, además de comer y dormir, podrá viajar, casarse y hasta tener hijos. 😲

¡Tamagotchi está de regreso!

La compañía Bandai ha anunciado el lanzamiento de una nueva versión de su reciente Tamagotchi On llamado Tamagotchi ON Wonder Garden.

La línea Tamagotchi On ya contaba con características especiales como gráficas a color y conectividad con una app de celular. Esta vinculación por bluetooth es como le da la posibilidad de comunicarse con amigos y encontrar otras mascotas virtuales para jugar y conseguir ‘Gotchipuntos’ que podrás canjear para en la tienda por artículos personalizables.

Además, estas criaturas virtuales tendrán la necesidad de relacionarse, por lo que podrás hacerlas viajar o casarlas con otras mascotas y tener hijos, creando así nuevas generaciones de Tamagotchi que heredará las características de sus padres.

La nueva versión llegará a los mercados, primero en Estados Unidos el 26 de julio. Pero antes de que esto suceda tienes la alternativa de poder adoptar una mascota virtual desde tu celular. ¿Quieres descubrir cómo?

Tamagotchi en tu celular

La reinvención de la mascota clásica puedes tenerla muy fácil y desde hoy en tu celular, con la app My Tamagotchi Forever, que puedes descargar desde Google Play para dispositivos Android. La herramienta es gratis pero puedes adquirir divertidos complementos con cargo a tu Factura Telcel si tienes un Plan Telcel Max Sin Límite en sistema abierto.

Con esta app podrás adoptar distintos personajes de Tamagotchi y disfrutar junto a ellos de muchos minijuegos, además de elegir su ropa y objetos que te permitirán decorar su hogar.

¿Estás listo para revivir tu infancia adoptando una pequeña mascota virtual y divertirte por horas?

