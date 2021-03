Descubre dónde están TODOS los audios de WhatsApp que has recibido

Tu teléfono tiene una carpeta oculta en donde va almacenando todos los audios de voz que has recibido y mandado de WhatsApp.

Nadie puede negar que los audios de WhatsApp se han convertido en parte importante de la aplicación. Gracias a ellos es más fácil comunicar algo, responder mensajes de forma más rápida y mantenerte en contacto con amigos y familia. Pero, ¿sabías que todos los audios que alguna vez enviaste o recibiste siguen guardados en tu teléfono?

Todos los dispositivos Android y iOS poseen una carpeta oculta en donde los audios o notas de voz de WhatsApp se van almacenando sin que tú te des cuenta. Aquí te enseñaremos cómo llegar a ella para poder eliminar los que ya no quieres guardar o bien, escuchar aquellos que ya ni recordabas que tenías.

¿Dónde se guardan los audios de WhatsApp en mi teléfono?

Es importante mencionar que este truco sólo funciona para teléfonos Android, ya que en los iPhone estas carpetas están encriptadas y no es posible acceder a ellas o hacer modificaciones. Si tu teléfono es Android, sólo tienes que seguir estos pasos:

1. Ingresa a los Archivos de tu teléfono.

2. Ahora selecciona el apartado que dice “Aplicaciones” y después “Almacenamiento interno”.

3. Una vez ahí busca la carpeta de “WhatsApp” y después da clic en “Media”.

4. Aquí encontrarás muchas más carpetas, las que nos interesan son “WhatsApp Audio” y “WhatsApp Voice Notes”.

5. Cuando entres a ellas podrás escuchar nuevamente los audios y eliminar aquellos que ya no quieras conservar.

Te darás cuenta que, si has utilizado mucho la función de audios de WhatsApp desde que creaste tu cuenta, la lista de audios guardados será muy larga; así que deberás tomar tu tiempo para elegir cuáles ya no quieres conservar y que así no ocupen memoria de almacenamiento dentro de tu teléfono.

Para este truco no necesitas de apps externas, todo lo encuentras en tu teléfono y WhatsApp.

Una vez que llegues a la carpeta oculta de audios de WhatsApp, no dudes en compartir esta información con tus amigos, la cual también sirve para encontrar un audio que creías perdido y deseabas escuchar nuevamente. 😉

