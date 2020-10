Conoce Facebook Gaming, ¡el futuro de los videojuegos!

Expertos han asegurado que el futuro de los videojuegos se encuentra en el cloud gaming y Facebook ha sido una de las primeras redes sociales en probarlo. La empresa de Mark Zuckerberg presentó Facebook Gaming, una plataforma de juegos por streaming gratis y sin descargas.

Este nuevo servicio que formará parte de Facebook, permitirá que sus usuarios puedan acceder a juegos compartidos en la nube; ya sea desde la app móvil o el navegador. De esta manera, cualquier persona podrá divertirse desde su smartphone. Podrán completar misiones y hacer transmisiones en vivo.

Facebook dijo que esta alternativa no pretende reemplazar las consolas de videojuegos; sino brindarle a los gamers más opciones de entretenimiento al alcance de su red social favorita.

De esta manera cualquier smartphone se convertirá en una consola portátil con la ayuda de Facebook.

