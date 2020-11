¡Por fin! Facebook ha lanzado la versión ‘modo oscuro’ en su app para celulares, luego de varios meses de pruebas en las versiones Beta. Esta es una de las funciones más solicitadas por los usuarios de la red social y ahora ya está disponible en la última actualización para Android de la app en Google Play, se espera que los próximos días llegue a iPhone.

Facebook es una de las apps más utilizadas alrededor del mundo, por ello cada nuevo cambio es una gran noticia y más si esto tiene un gran beneficio para nuestros ojos. Como ya sabemos, los colores oscuros en la pantalla del celular reducen la fatiga visual y mejora el consumo de batería; por lo que si pasas gran parte de tu tiempo en esta app de mensajería instantánea, el ‘modo oscuro’ es ideal para ti.

Aquí te explicamos el paso a paso de como activarlo;

De acuerdo al video creado por la experta en ingeniería Jane Manchung Wong, la red social ha lanzado el ‘modo oscuro’ para su aplicación de celulares. El cambio se comienza a ver en algunos equipos con Android 10 o superior.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙

You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020