Con el Samsung Galaxy A10s podrás tener un smartphone con diseño de ensueño

Si buscas un smartphone con un gran diseño, componentes de gran calidad y un excelente funcionamiento, el Samsung Galaxy A10s es un equipo muy interesante que te ofrece, entre otras ventajas, una gran pantalla, batería, cámaras de gran calidad y procesador con ocho núcleos, listo para brindarte un rendimiento ágil y seguro.

Diseño, colores y duración

A primera vista notarás que el Samsung Galaxy A10s se adapta muy bien a tu mano y que su acabado brillante destaca por sí mismo. Podrás elegir su color entre negro, azul y rojo para llevarte el que más te defina o el que mejor te quede. Tú eliges.

Un aspecto relevante del diseño en el Samsung Galaxy A10s es su gran pantalla de 6.2 pulgadas HD+ LCD TFT, esto significa que es una pantalla de borde a borde con biseles reducidos y de cristal completo, la cual te permitirá disfrutar sin límites tus series o videojuegos preferidos gracias a que puede desplegar 16 millones de colores de una forma mejorada debido al uso de su tecnología TFT.

En cuanto a su batería, el Galaxy A10s cuenta con 4,000 mAh de potencia que te podrá brindar un día lleno de actividades. Además, la batería se optimiza al ser monitoreada constantemente por el procesador Helio P22 de MediaTek y de esta forma podrás utilizar tu teléfono por más tiempo sin tener que hacer absolutamente nada por tu parte, ya que el procesador hará esta optimización de forma automática.

Todo esto, en un equipo ligero que pesa únicamente 168 gramos y que mide apenas 7.8 mm de grosor, por lo que es muy fácil manipular con una sola mano y podrás llevarlo sin problema a todas partes para que sea el compañero ideal de tu vida en línea.

Seguridad, ante todo

Con el Galaxy A10s no tendrás que preocuparte por la seguridad de tu información, ya que cuenta con un sensor de huella digital en su parte posterior y así podrás desbloquear el equipo e iniciar sesión en aplicaciones compatibles. Pero no únicamente podrás usar tu huella, ya que tu rostro también servirá para desbloquear tu Smartphone al instante con solo sostenerlo frente a tu rostro. La tecnología de reconocimiento facial te otorga acceso solo a ti, para garantizar que tus datos personales no caigan en las manos equivocadas.

Un arreglo dual de cámaras

Este equipo cuenta con una cámara trasera dual, simple y fácil de usar, que te permite capturar el momento a través de fotos claras y brillantes de manera sencilla. La cámara de profundidad es de 2 MP (megapíxeles) y te permite ajustar la profundidad de campo antes y después de hacer cada disparo, mientras que la cámara principal es de 13 MP. Esta combinación te permitirá tomar fotografías estilo retrato que integran un fondo desenfocado para que tus fotos luzcan increíbles y con un toque profesional.

Por su parte, la cámara frontal de 8 MP hará que tus selfies luzcan más impactantes al difuminar el fondo y haciéndote destacar en todo momento para que siempre expreses y compartas tu verdadero yo con quien tú más quieras.

Desempeño sin limitaciones

Este equipo trabaja gracias a un procesador MediaTek Helio P22 de ocho núcleos que corren a una velocidad de 2.0GHz y que cuenta con una tecnología denominada CorePilot que monitorea el correcto funcionamiento de la batería, que no haya aplicaciones que consuman energía en exceso, que el teléfono no se caliente y que de esta forma tú siempre tengas la mejor experiencia de usuario con base en tus patrones de uso del equipo. CorePilot asigna la carga de trabajo correcta al número correcto de núcleos y a la frecuencia y voltajes idóneos, de manera que la duración de tu batería estará asegurada y también tendrás el mejor funcionamiento de tus aplicaciones y de tu teléfono en general.

El procesador Helio P22 también cuenta con tecnología Imagiq, que ofrece una profundidad de campo mejorada y permite tomar mejores fotos de retrato con el fondo desenfocado y con calidad profesional. Imagiq también ofrece una mejorada estabilización electrónica de imagen, detección automática de rostro, un desempeño mejorado con poca luz, con lo cual podrás contar con imágenes ricas en detalles y efectos muy buenos tanto en fotografía como en video exactamente en el instante en que tú los necesites.

Con todas estas características, estamos seguros de que el Samsung Galaxy A10s será un equipo que te brindará muchas horas de productividad, entretenimiento y comunicación con los que tú más quieres. Y recuerda que puedes encontrarlo en los Centros de Atención a Clientes o Tienda en Línea Telcel.

