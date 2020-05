Messenger Rooms llega a México: cómo usarlo paso a paso

A raíz de esta contingencia sanitaria, la forma de comunicarnos con nuestros amigos, familias y colegas ha evolucionado mucho, y es una nueva oportunidad para adoptar ingeniosas maneras para conectarnos. Es por eso que te explicamos cómo se utilizan las salas de videollamadas de Messenger Rooms.

Messenger Rooms llegó a México después de varios años con presencia en otros países de habla inglesa; si le echas un ojo a tu home de Facebook podrás darte cuenta que ya puedes comenzar a crear salas para hablar con las personas que desees.



Usuarios de múltiples redes

Lo mejor de todo es que los usuarios pueden provenir no sólo de Facebook, sino de Messenger, WhatsApp e Instagram, pues seguramente tienes algún amigo familiar rezagado que prefiere quedarse con una sola.

Hasta 50 personas activas

Una gran ventaja de Messenger Rooms es que será posible hacer llamadas hasta cincuenta personas de manera simultánea y sin límite de tiempo… así no podrás garantizar que nadie importante faltó a tu ciber reunión de cumpleaños.

Actualmente la opción está integrada solamente en Facebook, ya sea en la versión iOS y Android; aunque la herramienta irá integrando funciones, por el momento sólo permite hacer una sala con 17 personas y con usuarios de esta red social. Será más adelante cuando Messenger Rooms permita el ingreso de hasta 50 participantes sin importar cuál de estas cuatro redes utilice, siempre y cuando tengas a esa persona en tus contactos.



¿Cómo usar Messenger Rooms?

Lo primero que debes hacer es verificar que cuentas con la última versión de Facebook en tu App Store o en tu Play Store, es posible que ya lo esté aunque no recibas ningún tipo de notificación.

Después de esto, ve al inicio de tu Facebook, ahí podrás ver unos íconos debajo de la opción para escribir un estado. En estos aparecen dos opciones distintas: crear una sala o bien, saludar a algún amigo en específico.

Crear una sala

Si te interesa hacer toda una sala con varios amigos simultáneamente, deberás dar clic en la primera opción, o bien, también puedes crearlas a través de la aplicación de Messenger, pues es justo a través de este servidor donde se realizan las videollamadas.

Define la hora

Si creas una sala a partir del inicio de Facebook, podrás establecer una hora de inicio de la sesión en la que quieras realizarla, invitar a las personas que deseas y cambiar el nombre de la sala. Este nombre puede ser el motivo de la sesión: por ejemplo “junta de cierre de mes” o “cumpleaños de Mario”.

Si creas una sala con una hora futura, tus invitados recibirán una invitación previa y un recordatorio a la hora de la sesión.



Comparte tu sala con una url

Una vez que creaste exitosamente tu sala, se generará una url (un link), la cual podrás compartir a través del medio que lo desees, por lo que podrás invitar a alguien más siempre y cuando sea usuario de Facebook (quién no lo es) y editar detalles de la configuración de esta. Estas url´s sólo se pueden abrir a través del navegador de Google Chrome.

¡Los famosos filtros!

Amamos los filtros y parece que es una modalidad que no estamos dispuestos a sacrificar, así que si entras a una sala a través de la app de Messenger en tu smartphone, puedes usarlos, así como algunos filtros disponibles en la herramienta, además de poder compartir tu pantalla.

Si lo deseas, puedes sumarte a una sala con audio y/o cámara desactivados, como cualquier aplicación para hacer videollamadas lo permite.



Qué sería de una fiesta sin un anfitrión

Puede ser que no tengas nada en común con los demás integrantes de la videollamada, por lo que mantenerte conectado con ellos para hablar del clima sería incómodo. Así que si el anfitrión sale de la sala aunque dejándola activa, todos los participantes serán avisados de que el anfitrión salió y que podrán volverse a sumar cuando el host regrese.

Cierra la sala

Cuando termine tu sesión es importante que cierres la sesión para que esta no se mantenga activa, sigas recibiendo notificaciones y los invitados puedan seguir accediendo. El anfitrión tiene la opción de limitar el acceso a participantes que ya no desea que ingresen –esto por ejemplo, en caso de que una sesión comenzó y no desea interrupciones–, aunque en el caso de Messenger Rooms, el anfitrión no tiene la capacidad de silenciar a todos los participantes, a diferencia de otras aplicaciones para hacer videollamadas.



Por el momento, basta esperar por el upgrade que Messenger Rooms haga para poder integrar a usuarios de Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp en la misma sala, pues con Amigo Kit #LaRedDeTusEmociones tienes todas tus redes sociales favoritas incluidas de manera ilimitada.

