Si hace tiempo no platicas con alguno de tus contactos de WhatsApp, es posible que te haya silenciado. ¿Quieres descubrirlo?

WhatsApp te ayuda a mantenerte comunicado en cualquier momento, en cuestión de instantes puedes hacerles llegar a tus amigos diversas fotos, audios, archivos o textos; pero, ¿te ha pasado que a uno de tus contactos le llegan mensajes pero jamás los lee? Una de las razones podría ser que te tiene silenciado en WhatsApp. Aquí te compartimos un sencillo truco para descubrirlo.

Silenciar no es lo mismo que bloquear

Al bloquear a un contacto desde los ajustes de privacidad de WhatsApp, nuestra foto de perfil y actualizaciones de estado dejan de estar visibles para esa persona; sus mensajes no nos llegarán y sólo le aparecerá una palomita.

El silenciar a alguien es sólo evitar las notificaciones de los mensajes de un contacto en específico por un tiempo determinado (8 horas, 1 semana o hasta 1 año). Además, esa persona puede seguir viendo nuestros estados e imagen de perfil y sus mensajes le parecen con dos palomitas en gris.

Por lo que detectar si alguien te ha bloqueado a ti es muy fácil a diferencia de saber si alguien te ha silenciado; ya que también podría deberse a que simplemente no ha podido leer tu mensaje.

Pero si realmente sospechas que fuiste silenciado, sigue leyendo para saber cómo confirmarlo.

Cómo saber si te han silenciado en WhatsApp

El truco no se trata de una configuración especial o de descargar una app, si no de una sencilla estrategia. Si tienes la posibilidad de estar cerca de la persona que crees que te silenció en WhatsApp, envíale un mensaje y te darás cuenta si le llega la notificación; si no es así, sabrás que era verdad.

¡Existe una solución!

Si deseas comunicarte urgentemente con esa persona puedes escribirle a través de un grupo en común; sólo deberás enviarle un mensaje con el “@” y luego su nombre de contacto tal como lo tengas guardado en tu celular.

Así de fácil puedes confirmar tus sospechas y hasta quizá descubrir si fuiste silenciado por error o simplemente esa persona no ha tenido tiempo de revisar todos tus mensajes.

Considera que WhatsApp es una app para mantenerte en contacto con tus amigos y divertirse juntos; así que tú y todos los usuarios son libres de utilizar las opciones de privacidad que deseen.

