¿Cómo saber si alguien te borró de WhatsApp? 😱

No te quedes con la duda, existe un sencillo truco para saber si en verdad ese contacto te eliminó de su lista de amigos de WhatsApp.

Con miles de millones de usuarios alrededor del mundo, WhatsApp continúa siendo la app de mensajería instantánea más popular de todas. Una red social que a diferencia de Instagram y Facebook, no es posible ver si alguien aún te tiene agregado en su lista de contactos o amigos.

Leer: Telegram: Cómo añadir y configurar los nuevos widgets en tu pantalla

Como sabrás, para poder chatear con una persona a través de WhatsApp, es necesario que tengas su número guardado o que la otra persona te haya registrado en su lista de contactos. Pero, si en algún momento él o ella te elimina, no hay una función que WhatsApp te notifique al respecto.

Por suerte, existe un truco para descubrir si alguien te borró de WhatsApp; un par de tips que te ayudarán a saber qué pasó con ese contacto, si prefirió borrar tu número de teléfono o lo perdió.

Cómo saber si un amigo te borró de WhatsApp

Para este truco no hace falta descargar alguna aplicación externa, lo único que necesitas es tener actualizado tu WhatsApp y prestar atención en estos pasos:

– Lo primero que notarás cuando alguien te elimina de su lista de amigos de WhatsApp, es que no podrás ver su foto de perfil. Esto sucede porque la mayoría de usuarios no permiten que gente no agregada puedan ver su información, incluyendo su foto.

– Tampoco podrás ver los Estados que compartan. Sí podrás enviarle mensajes y hacer llamadas, pero los Estados dejarán de aparecer.

– En otros casos, es posible que tampoco puedas ver su última conexión. Pero sí podrás mandarle mensajes y que estos lleguen correctamente, incluso con las palomitas azules.

Si confirmaste que estos puntos aplican en tu caso, la buena noticia es que ese amigo o amiga no te ha bloqueado, sólo eliminó o perdió tu número de contacto. Así que, no hay remedio más efectivo que mandarle mensaje gracias a las redes sociales ilimitadas que te brinda tu Amigo Sin Límite de Telcel y #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura, y salir de la duda.

Leer: ¿Desapareció el número de likes de tu Instagram? Esto fue lo que sucedió

Existen muchas posibilidades y razones por las que alguien te pudo haber eliminado, así que no te preocupes y recuerda siempre estar en contacto con tus mejores amigos. 😊

Ahora ve: