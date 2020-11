¿Cómo saber quién visita mi perfil de Instagram?

Instagram te permite compartir tus fotos favoritas, videos cortos, mensajes, stories y hasta hacer transmisiones; por ello se ha convertido en una de las redes sociales más populares y útiles. Si a ti te encanta pasar tiempo en esta plataforma, quizá más de una vez te has preguntado cómo saber quién visita tu perfil de Instagram. ¿Es posible saber si tu ex sigue siendo tu fan?

¿Hay una función en Instagram para saber quién ve tu perfil?

Si tienes un perfil privado, entonces solo podrán ver aquellas personas a las que has aprobado previamente. De esa manera puedes saber quiénes son los únicos amigos o conocidos que pueden visitar tu perfil; pero no podrás saber quién lo hace más de una vez al día.

Si alguien ama visitar tu perfil, seguramente lo primero que mira son tus Stories, en esta sección tú puedes ver quién ha visualizado cada una; sin embargo, también existe la posibilidad de que las hayan observado desde su feed. Además, considera que hay personas que quizá no quieren que te enteres y ven tus stories en “modo oculto”. Aquí te dejamos el truco de cómo lo hacen.

Hasta el momento Instagram no ha lanzado una función que te deje ver quién ha visitado tu perfil, como hace años lo hacían redes sociales como Hi5.

¿Qué pasa con las apps que prometen decirte quién vio tu perfil?

En Google Play y App Store existen diversas apps que te prometen decirte quién visita tu perfil y más. Sin embargo, todas te piden que ingreses tu usuario y contraseña de Instagram; por lo cuál nuestra sugerencia es no confiar en ellas y mantener seguros tus datos. Estas herramientas no duran mucho tiempo en las tiendas de apps por no cumplir con las normas y son eliminadas.

Trucos para saber quién visita tu perfil de Instagram

Presta atención a tus notificaciones, ya que puedes darte una idea de quiénes han visto las fotos de tu perfil. El ejemplo más común es cuando alguien te deja muchos «Me gusta» en diferentes publicaciones o cuando dejan un like en una foto antigua.

Hay fans silenciosos y descubrirlos no es tan difícil, cuando alguien visita muy seguido tu perfil es muy fácil que se le resbale el dedo y te dé «Me gusta» en alguna imagen. No hay vuelta atrás, porque inmediatamente Instagram te enviará una notificación.

Revisa tus stories, cuando subes historias seguidas es fácil que alguien mire la primera o la segunda, pero pon mucha atención en los contactos que llegan hasta el final y las observan todas. Esto te revelará quién está interesado en pasar tiempo viendo tus fotos o videos. Aunque también, podría solo demostrar que tu historia era muy buena.

Ahora que sabes las verdad si es posible o no saber quién ha visto tu perfil, quizá seguirás con la duda si tu ex aún mira tu Instagram, a menos que se le escape un like.

