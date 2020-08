5 pasos para recuperar los stickers guardados que desaparecen

No estamos dispuestos a perderlos, todos son geniales y siempre habrá un momento ideal para utilizarlos.

Los amamos y nadie lo puede negar. Desde que comenzó la “fiebre del sticker”, hemos guardado tantos que de repente ya no los encontramos. Te decimos cómo recuperar los stickers guardados que desaparecen.

Cuando conocimos los emojis de WhatsApp pensamos que nada podría ser mejor, hasta que llegaron los gifs, pero luego, con los stickers y los stickers animados, pocas aplicaciones nos ofrecen la capacidad de expresar cientos de emociones con una sola imagen.

De hecho, es probable que la razón por la que ya no los ves no es que sean tantos, sino debido al uso de otras aplicaciones, pero no hay nada de qué preocuparte pues es muy sencillo reactivarlas.

Aplicaciónes complementarias

Usualmente guardamos en ‘favoritos’ aquellos stickers que nos gustan que otros usuarios de la aplicación nos comparten, sin embargo existe la opción de llegar a ellos a través de una aplicación complementaria.

Con dichas apps complementarias o secundarias es posible encontrar, organizar y guardar todos los stickers que tienes, aunque es probable que la resolución luzca un poco diferente.

Los 5 pasos que debes seguir para recuperar tus stickers

En ese caso, te recomendamos seguir esta serie de pasos, sencillos y prácticos.

Ingresa a la configuración de tu smartphone y escribe ‘Optimización de batería’ en el buscador. Selecciona la opción ‘Sin Permiso’ y ‘todas las aplicaciones’. En el listado, busca el nombre de la aplicación complementaria de stickers y selecciónala. Te encontrarás con una ventana con las opciones permitir o no que se drene la batería. Elige ‘permitir’ para que no se restrinja el uso de stickers en WhatsApp.

