Conoce cómo recuperar fotos y videos borrados de tu teléfono

En pleno 2020 podemos afirmar que vivimos en una era digital, en donde gran parte de nuestros tesoros, recuerdos y memorias las cargamos día a día en nuestros smartphones. Esto claro significan algunas ventajas y desventajas; ventaja es que tienes todo a la mano para compartir inmediatamente, y desventaja que muchas veces nos olvidamos de hacer copias de seguridad.

Ya sea pasar todas tus fotos y videos a una memoria segura en tu computadora, resguardarlas en Claro drive o compartirlas con amigos y familia para que ellos tengan una copia; son alternativas para nunca perder tus recuerdos más importantes.

Pero, si de plano ya cometiste el error de borrar fotos y videos de tu teléfono Android hace mucho tiempo y hoy te arrepientes porque quieres recuperarlas; aquí te mostramos un par de soluciones al problema que te serán muy útiles en este momento.

ES File

La primera solución es a través de una app de Google Play completamente segura y confiable llamada ES File, la cual te permitirá recuperar fotos y videos por muy antiguos que sean en tu Android.

Una vez descargada ES File, deberás permitir los accesos y dirigirte a Almacenamiento y después a la Galería de tu teléfono. Aquí se mostrarán una cantidad de archivos ocultos dentro de tu smartphone; para recuperarlos presiona en el menú de tres líneas horizontales, después en Storage y después en Settings (o Configuración).

En este momento te aparecerán varias opciones, pero deberás seleccionar la que diga Mostrar archivos ocultos. Espera a que la app haga su trabajo durante unos segundos y ahora es tu turno de revisar carpeta por carpeta lo que quieres recuperar. Así de sencillo.

DigDeep

La segunda alternativa es DigDeep, una app también de Google Play que es más útil cuando los archivos que deseas recuperar no son tan antiguos. Pero a diferencia de la anterior, posee mucha publicidad en ella.

Una vez que la hayas descargado y la ejecutes, te aparecerá una pantalla de carga que tardará unos segundos; no te preocupes si tarda más, es normal en la aplicación. Después te enviará a la interfaz principal, compuesta de varios cuadros y carpetas con fotos y videos borrados. Lo que tienes que hacer es pulsar sobre el cuadro que creas tiene el archivo que estás buscando. Cuando hayas llegado a ella, la seleccionas, pulsas en Restore y listo.

Con estos dos sencillos trucos ya no tendrás que preocuparte por fotos antiguas eliminadas. Recuerda que antes de aplicarlos, revisa en Google Fotos, Drive y hasta en tus copias de seguridad de WhatsApp si no están ahí los archivos que buscas. De no ser así, estas dos apps serán la solución. 😉

