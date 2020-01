¿Cómo poner tu música favorita en tu perfil de Facebook?

Para conocer a una persona, desde sus intereses, ocupaciones y hasta estilo de vida, es suficiente con sólo visitar su perfil de Facebook y revisar lo que ha compartido; ya que desde hace tiempo Facebook se ha convertido en la carta de presentación de cada persona, por esa razón es importante saber qué es bueno compartir y que no.

En redes sociales populares al inicio de la década como Hi5 o MySpace, era posible compartir tu música favorita y darle un plus a tus perfiles; algo que seguro recordarás si disfrutaste y viviste en esta época. Pues bien, Facebook posee una herramienta similar, en donde puedes compartir tu canción favorita en tu perfil, pero que muy pocos conocían hasta ahora.

Así que, si quieres actualizar tu perfil de Facebook ante el mundo y además agregarle tu canción favorita, aquí te compartimos el paso a paso de cómo hacerlo. De esta forma cada que alguno de tus amigos visite tu perfil, podrán visualizar la música que te gusta y darle play si ellos quieren.

Cómo poner tu canción favorita en Facebook:

Dirígete a tu perfil de Facebook y busca la opción “Música” la cual se encuentra justo debajo de la herramienta que te permite actualizar tu estado. Si no aparece, deberás deslizar el menú hacia la izquierda.

2. Después de haberla encontrado y seleccionado, se abrirá una página en blanco con una opción que diga “Agregar canción” o un “+”, cual sea la opción, deberás de seleccionarla.

3. Una vez ahí, te aparecerá una larga lista de canciones de todo tipo y género disponibles en Facebook. También habrá un buscador para facilitarte encontrar tu canción favorita. Ya que la hayas escogido, elige “Agregar”.

4. Para finalizar, esa canción que hayas elegido te aparecerá en solitario con un menú de tres puntitos, ahí podrás elegir la opción “Fijar en tu perfil” y listo, quedará como parte de tu muro de Facebook.

Lo mejor de todo es que no importa si tú cuentas con dispositivo Android o iOS, el procedimiento es exactamente el mismo y prácticamente no hay canción que no encuentres en Facebook. Así que, es momento de renovar tu perfil con este nuevo truco, aprovechando que con tu Amigo Kit tienes redes sociales ilimitadas y la mejor conectividad de #LaRedDeTusEmociones con Telcel.

