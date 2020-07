Cómo marcar un WhatsApp como ‘no leído’ para responder más tarde

No olvides contestar los mensajes que abres y dejas "para más tarde"...

Así como lo hacemos en nuestra bandeja de entrada de correos electrónicos para no olvidar contestarle a nadie, te decimos cómo marcar mensajes como no leídos en WhatsApp para contestar después.

Hay momentos en el día en el que nuestra mensajería está llena de mensajes personales, laborales, grupales, muchos de ellos de suma importancia y otros más, que pueden dejarse para más tarde. Es por eso que este hack te será de mucha ayuda.

WhatsApp cuenta con una opción para marcar los mensajes como ‘leídos’ o ‘no leídos’, eso sí, debes tener actualizada tu aplicación para poder identificar cada mensaje con el estado que deseas. Esta opción es viable tanto para iOS como para Android.

Ten en cuenta que esta opción funciona como un recordatorio para ti mismo y no servirá para hacer pensar al destinatario que no lo has leído, es decir, él podrá seguir viendo ambas palomitas en color azul.

Paso a paso: marcar como no leídos los whatsapps

Lo primero que deberás hacer, es ir a tu tienda de aplicaciones y actualizar tu versión de WhatsApp. Quizá ya la tengas, pero más vale empezar por el primer paso.

Accede al listado de conversaciones en tu chat. Presiona el que desees recordar para poder leerlo y contestar más tarde, o simplemente volverlo a leer.

En este punto se abrirá el menú que marca las opciones: crear acceso directo, ver contacto, marcar como leído y seleccionar todos. Presiona en el penúltimo y lograrás tu cometido.

y seleccionar todos. Presiona en el penúltimo y lograrás tu cometido. Después de presionarlo, en el margen derecho de dicho chat aparecerá el estado como ‘no leído’. De esta forma, para identificarlo verás un círculo y la hora de recepción, ambos en color verde.

Ahora, ya sabes cómo volver a leer tus mensajes y organizar tus conversaciones de manera que ninguno se te pase y mantenerte conectado a #LaRedDeTusEmociones.

