Así es Clubhouse: la nueva red social auditiva que aman las celebridades

Estamos acostumbrados a hacer lecturas visuales realmente rápidas para decidir entrar a algún enlace y leer una publicación; incluso para dar algún ‘me gusta’ a un post en nuestras redes. ¿Qué pasaría si te dijéramos que ahora una nueva red social se rige por el audio y no por la vista? Te contamos cómo funciona Clubhouse, la red social auditiva que está en boca de todos; incluso de las celebridades.

Esta app de audio fue creada entre abril y mayo del 2020. Desde ese momento no ha dejado de crecer pese a que en esta no hay videos ni imágenes; algo a lo que no estamos habituados.

Clubhouse es algo así como un podcast público, pues permite la posibilidad de interactuar; punto que lo hace atractivo.

¿Cómo funciona Clubhouse?

Esta aplicación, por el momento, sólo disponible para iOS, permite a los usuarios a través de foros o salas; escuchar conversaciones públicas de otras personas; es decir, audios con un tema específico que desean compartir en la red.

En cada sala hay un moderador autorizado; y los usuarios pueden acceder a estas para escuchar o bien, para participar. Para esto, es necesario pedir el turno para hablar; seguido de este punto, el moderador decide si concede la palabra o no.

¿Cómo elegir una sala en Clubhouse?

Al acceder a la aplicación, nosotros mismos definimos nuestros intereses y gustos; aunque basado en un algoritmo de comportamiento el menú nos recomienda salas a las que probablemente nos interesará entrar.

En las salas se indica el tema que se trata, quiénes son los conferencistas, así como el número de oyentes que escuchan la charla.

En estas salas o foros no es posible reaccionar con emojis ni hay un chat que pueda distraer al usuario con algún estímulo extra.

¿Cómo formar parte de la comunidad de Clubhouse?

Después, deberás registrarte con tu correo electrónico, una contraseña y el número de tu móvil.

Para formar parte, debes conseguir que alguien te invite a formar parte de la red social. Cada usuario regular tiene derecho a dos invitaciones; y si creas salas de debate y por tanto, eres un usuario activo, tienes posibilidad de invitar a más de dos personas.

Celebridades que usan Clubhouse

Sus creadores -Paul Davison y Rohan Seth- han comentado que Clubhouse pronto estará disponible para Android, y menos mal pues sin duda, esta red social tan distinta resulta ser muy interesante.

Incluso, personalidades como, Kanye West, Serena Williams, Mark Zuckerberg, Jared Leto o Drake se han unido a esta, e incluso Elon Musk abrió una sala de debate a la que se unieron unas 5 mil personas; el máximo de participantes que puede haber en una sala.

Fines constructivos

Además, se planea que próximamente los conferencistas puedan cobrar por impartir su conocimiento a través de estas salas.

¿Te unirías a una sala de debate de manera activa? ¿Quiénes serían las dos personas especiales a las que invitarías a formar parte?

