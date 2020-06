Esta es la forma correcta de limpiar y desinfectar tu celular

El celular es uno de los objetos con los que más estamos en contacto a diario, por lo que su limpieza correcta es muy importante, no sólo para mantenernos a salvo de algunos virus y bacterias como el COVID-19, sino para no dañarlo en el proceso. Aquí te decimos cómo limpiar y desinfectar tu celular sin dañarlo, pues todos los dispositivos electrónicos tienen un software sensible a los líquidos o sustancias que usamos comúnmente para desinfectar superficies.

El celular es un foco importante de suciedad pues de acuerdo con análisis, estos cuentan con hasta 30 veces más bacterias que una taza de baño, y particularmente el virus del COVID puede subsistir en estos hasta por 96 horas.

¿Qué materiales necesitas para limpiar tu celular?

Para tu celular lo más recomendable es usar alcohol isopropílico puro al 70%, mismo que puedes usar para todos tus aparatos electrónicos gracias a sus propiedades de rápida evaporación y no conducción.

Esta sustancia la puedes encontrar en diversas presentaciones, en aerosol, en solución líquida y en toallitas húmedas. De hecho las toallitas con alcohol isopropílico son la opción más cómoda y recomendable, también puedes usar las de Clorox. Si no encuentras esta presentación no hay problema, pues puedes también optar por la presentación líquida y ayudarte de paños de microfibra.

¿Cómo desinfectar el celular?

Antes de limpiar tu celular, lava tus manos con agua y jabón. Recuerda cerrar la llave mientras frotas tus manos.

Asegúrate de que el lugar en donde vas a desinfectar tu celular esté limpio.

Retira la funda protectora de tu celular y apágalo. De acuerdo con el material de tu funda protectora es que puede ser limpiada. Si es de plástico en su totalidad puedes utilizar agua y jabón con un paño muy húmedo. Si ésta tiene una parte interna de tela aplica en un paño un poco de agua con jabón o de alcohol isopropílico.

Apaga tu celular antes de comenzar.

Toma la toallita desinfectante o el paño húmedo con el alcohol isopropílico y pásala cuidadosamente por la pantalla y todo el exterior del celular, no la introduzcas en los bordes y puertos.

Asegúrate de que si la presentación de tu fórmula viene en aerosol, no lo rocíes directamente. Sólo humedece el paño de microfibra para seguir el procedimiento.

Para limpiar los lentes de la cámara, es mejor utilizar un paño limpiador de lentes, el cual puedes humedecer muy ligeramente con el alcohol.

Cuando el alcohol se haya evaporado y tu celular luzca seco, pasa otro paño de microfibra totalmente seco y limpio por toda su superficie.

Cuando la funda esté completamente seca la podrás colocar de nuevo y encenderlo.

Termina con un lavado de manos adecuado con agua y jabón.

¿Qué no hacer para limpiar tu smartphone?

No utilices isotopos ni algodón pues estos dejan residuos de pelusa entre las cavidades de tu celular.

Además, aunque tu smartphone tenga certificación IP de protección contra el agua, nunca lo sumerjas en ninguna sustancia para limpiarlo, ni lo rocíes con desinfectantes.

Aunque tu celular sea resistente al agua, los químicos lo desgastarán y penetrar el recubrimiento protector.

Tampoco utilices aire comprimido como el de los teclados para limpiar polvo de las aberturas de este, la presión a la que es expulsado es capaz de dañar sus componentes internos.

¿Con qué frecuencia debes desinfectar el celular?

Actualmente, con el tema de los contagios por el nuevo coronavirus, es recomendable limpiar tu celular cada vez que regresas a casa. Sin embargo, en una realidad normal, los celulares alojan varios virus y bacterias, así que más conviene hacerlo con frecuencia y de manera correcta, no querrás poner ese dispositivo lleno de bichitos sobre tu oído.

¿Es hora de renovar tu equipo y aunque lo limpies y le des una shineada nada lo hará lucir como antes? Échale un ojo a estos smartphones que puedes adquirir en la Tienda en línea Telcel a súper precios, además elige el plan de renta que más te convenga para navegar con #LaRedDeTusEmociones.

Ahora ve: