¿Cómo crear tu propio avatar animado en Facebook?

El éxito de los emojis, stickers y avatares ha logrado invadir las distintas redes sociales y aplicaciones. Y ahora ha sido turno de Facebook de integrarlos en sus diferentes plataformas, ya sea en Messenger o para comentar publicaciones de Facebook; y aunque por ahora sólo está disponible en algunos países de Europa, se dice que pronto llegará a Latinoamérica y por ende, a México.

We’re expanding Avatars across Europe, and are excited to give people in these countries a new way to express themselves and convey more of their identity.

Avatars let people create a new persona, allowing them to share across Facebook and Messenger in a more light-hearted way. pic.twitter.com/biOLARSQFe

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 21, 2020