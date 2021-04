Cómo conocer la salud de la batería de mi teléfono Android o iPhone

Si presientes que la batería de tu teléfono Android o iPhone ya no funciona a la perfección como al principio, hay una manera de saber su estado.

Gracias a la tecnología móvil que se moderniza día con día, hoy los smartphones Android o iOS se construyen con la finalidad de durar muchos años. Claro que, su uso y la forma en la que lo hagas funcionar contribuye al rendimiento de la batería. Si sientes que ésta ya no actúa de igual manera, existen algunos trucos que te harán conocer su salud.

Leer: Así puedes utilizar tu avatar de Facebook como stickers de WhatsApp

Antes de conocer el procedimiento para saber cuál es la salud de la batería de tu teléfono, debes saber que en iPhone se logra desde el menú de Ajustes; mientras que en Android necesitarás de una app completamente segura disponible en Google Play.

Cómo saber el estado de la batería en teléfono Android

Muchos teléfonos Android no revelan esta información de manera directa, pero existen apps que te permiten saberlo. Una de ellas es Ampere, la cual encuentras en Google Play.

Ampere te permite ver datos en la pantalla central de tu teléfono, uno de ellos es el estado en el que se encuentra actualmente la batería de tu teléfono. Lo único que tienes que hacer es descargar la app e ingresar a la opción “Salud” y comprobar las métricas que existen.

Esto es lo que tienes que hacer en un iPhone

En el caso de los teléfonos con sistema operativo iOS no hay necesidad de descargar aplicaciones extras; ya que dentro de su menú de configuración se comparten datos sobre el estado de tu batería. Para ello tienes que:

1. Ingresa al menú de Ajustes de tu iPhone.

2. Busca la opción que diga “Batería”.

3. Selecciona aquella que diga “Salud de la batería”.

4. Dirígete a donde dice “Capacidad máxima”, si visualizas un porcentaje mayor al 80% quiere decir que la salud de la batería es buena.

Algunos consejos para mejorar la calidad de la batería de tu teléfono es no esperar a que éste llegue a menos 20% para decidir cargarla. Tampoco es recomendable dejarlo cargando por más del 100%.

Pero si crees que es momento de cambiar tu equipo, en Tienda en Línea Telcel encuentras los mejores en Plan Telcel o Amigo Kit; sólo escoge tu favorito y disfruta de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura.

Leer: WhatsApp: ¿Es posible conocer la ubicación de un contacto sin que la comparta?

También recuerda que, si la batería de tu teléfono no aparece como “buena” no implica que corras riesgos. Sencillamente, la duración de la carga habrá reducido de manera considerable, así que no hay nada de qué preocuparse. 😉

Ahora ve: