Cómo cambiar el sonido de tu voz en los audios de WhatsApp

Hay veces en las que no somos muy fans de enviar voice notes porque nuestra voz no nos gusta mucho; o bien, nos encanta divertirnos experimentando con distintos tonos. Pero ¿sabías que hay una manera de cambiar tu tono? Te decimos cómo cambiar el sonido de la voz en los audios de WhatsApp.

No será necesario agudizar o agravar tu voz. Pero no podrás hacerlo directamente con WhatsApp, pues esta app no cuenta con esa función; sino que deberás de recurrir a otras aplicaciones que podrás encontrar en la App Store o en Play Store.

Voice Changer Plus

Esta aplicación es compatible con iOS. Busca Voice Charger Plus con tu smartphone y descárgala. Lo impresionante con esta app es que te permite hasta 60 efectos de voz con los que puedes experimentar sin dejar de sorprenderte.

Selecciona el efecto que deseas probar y pulsa el botón de ‘compartir’ para enviarle las notas de voz más divertidas a tus amigos o con la voz que siempre has deseado.

Modificador de voz

Otra opción, disponible para los equipos con sistema operativo Android es la app Modificador de voz. Descárgala desde la Play Store y ábrela.

Selecciona la opción de ‘grabar audio’ y cuando termines de decir lo que deseas será momento de seleccionar uno de los tantos filtros disponibles.

El filtro se sumará a tu mensaje y la modificará con el tono deseado. Después de esto podrás enviar a algún contacto de WhatsApp este divertido mensaje.

Ahora ya sabes cómo enviar los audios que quieres con tus tonos de voz preferidos.

Por último, toma en cuenta este truco para enviar notas de voz en modo ‘manos libres’.

