¿Cómo borrar tu pasado en Facebook? Aquí te explicamos 👇

Seguramente tú ya no eres el mismo que hace 10 años y preferirías ocultar ese pasado, ahora Facebook lo permite con esta nueva herramienta.

Admítelo, no siempre has sido la misma persona, especialmente en Facebook. Seguramente hace unos años publicabas cosas que hoy en día no te identifican y que quisieras borrar de tu pasado. Pues bien, Facebook ha escuchado tus súplicas y ya hay una herramienta que permite borrar todo.

Esta nueva función que llega a la red social ha sido una de las más solicitadas por los millones de usuarios a nivel mundial; la cual permite eliminar publicaciones viejas rápido y fácil.

Tal vez te preguntes, ¿y de qué sirve borrar publicaciones viejas de Facebook? Te sorprenderá la cantidad de veces en las que empresas revisan los perfiles de sus empleados para decidir contratar o no. Entonces, si en tu pasado de Facebook tienes publicaciones comprometedoras, probablemente no quieras que ellos las vean. Porque hoy en día tu perfil en Facebook es como tu nuevo currículum.

Por otro lado, (y tal vez la razón por la que entraste a esta nota), todo mundo quiere borrar todo rastro alguno de relaciones pasadas o ex. Así que no temas más, aquí te explicamos el paso a paso.

¿Cómo borrar tu pasado de Facebook?

La buena noticia es que con esta nueva herramienta no necesitas de extensiones especiales o apps extras, todo lo harás desde Facebook;

1. Abre tu aplicación de Facebook y dirígete al menú de Ajustes ubicado en la parte superior derecha.

2. Selecciona la opción “Configuración” y desplázate hasta encontrar “Tu información de Facebook”. Una vez ahí elige la opción “Registro de actividad”

3. Aquí encontrarás todas las publicaciones que has hecho en tu perfil; desde la primera vez que creaste tu cuenta.

4. Ahora es momento de eliminar lo que no te guste. Para ello en la parte superior encontrarás opciones para filtrar las publicaciones, ya sea por año o categoría.

5. Para eliminarlas, editarlas u ocultar, deberás seleccionar el menú de tres puntitos a lado de cada publicación y listo.

Todas las publicaciones eliminadas se irán a una papelera de reciclaje de Facebook, que durará ahí 30 días, después de eso quedarán eliminadas por siempre.

Ahora que ya conoces esta información, no dudes en depurar tu perfil de publicaciones viejas de vez en cuando y compartir esta nota con quien creas le será de mucha utilidad. 😉

