¿Cómo activar la nueva reacción de “Me importa” en Facebook?

Recientemente te anunciamos que Facebook añadió una nueva reacción para “abrazar” a la gente que está lejos en este momento; es un manera de demostrarle a quien quieres que estás cerca a pesar de la distancia, es compartir amor durante la cuarentena. Pero, ¿cómo se activa el “Me Importa” en Facebook?

¿Cómo obtener la reacción del emoji que abraza un corazón?

Las reacciones nos ayudan a expresar lo que una publicación nos hace sentir de una forma divertida y esta vez llega una adorable y nueva opción para hacerlo. Un emoji sonriente abrazando un corazón se ha unido a las otras seis reacciones que hasta ahora ya conocías y que seguramente usas frecuentemente: ‘Me gusta’, ‘Me Encanta’, ‘Me Divierte’, ‘Me sorprende’, ‘Me entristece’ y ‘Me enoja’. Si tú aún no lo tienes, sigue leyendo porque aquí te explicamos cómo se añadirá a tu perfil.

En Facebook han circulado publicaciones que te piden copiar y pegar textos de palabras positivas y que con ello el nuevo emoji de “Me Importa” se activará. La verdad es que no funciona así.

En realidad no tienes que copiar, escribir o publicar un texto en específico. Se trata sólo de tener paciencia porque la reacción del emoji sonriente abrazando un corazón llegará de forma automática a tu perfil en cualquier momento. De acuerdo con Alexandru Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas en Facebook, la nueva reacción estará llegando a todo el mundo para “mostrar amor y apoyo extra”, solo será cuestión de tiempo. Recordemos que ésta fue la misma forma en la que llegaron las anteriores.

“Sabemos que este es un momento incierto, y queríamos que las personas pudieran mostrar su apoyo, de manera que sus amigos y familiares sepan que están pensando en ellos. Las nuevas reacciones de atención en Facebook y Messenger, son una forma para que las personas compartan su apoyo entre ellas durante este tiempo sin precedentes”, escribió Voica en su cuenta personal de Twitter.

Facebook Inc. transmite de esta forma su mensaje de que “Incluso a distancia, estamos juntos en esto”; ya que además de la reacción de “Me Importa”, ha añadido en Messenger un emoticon de corazón morado que incluye ondas expansivas de amor, éste se podrá utilizar como reacción e incluso como emoji destacado en los chats. Al igual sólo será cuestión de tiempo para que puedas tenerlo.

Con estas nuevas reacciones quiere ayudar a todos usuarios a sentirse un poco más conectados y amados. ¿Ya quieres utilizar el nuevo emoji sonriente que abraza el corazón?

