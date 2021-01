CES 2021: Los lanzamientos y anuncios que todos estamos esperando

El Consumer Electronics Show (CES) 2021 está por comenzar, la edición que por primera vez se llevará a cabo de forma virtual del 11 al 14 de enero. Se espera una gran variedad de novedades tecnológicas, lo mejor es que con la cobertura de Telcel podrás mantenerte al pendiente de todas ellas.

¿Qué novedades y tecnologías traerá en CES 2021?

Durante cuatro días, marcas como Samsung, LG y Sony mostrarán sus productos más innovadores. Te enlistamos algunas de las presentaciones y anuncios que se esperan en el CES 2021.

Novedades de Samsung

Samsung destacará sus esfuerzos para crear una “Mejor normalidad para todos” o “A Better Normal for All”. Todo apunta a que dará a conocer su nuevo flagship: los smartphones Samsung Galaxy S21, su próximo dispositivo insignia. La marca ha sido galardonada con 44 Premios CES 2021 Innovation, incluidos cuatro premios ‘Best of Innovations’, dos de ellos para el Galaxy Note20 y los Galaxy Buds+ BTS Edition.

Además mostrará su gama de televisores Neo QLED, Micro LED y Lifestyle. Todo con nuevas características como subtítulos en movimiento, zoom en lenguaje de señas y audio de salida múltiple.

Recuerda que si tú eres fan de los dispositivos de Samsung y quieres mantenerte al día con sus últimos equipos, en Telcel puedes encontrar el Galaxy Note20 disponible en Tienda en Linea Telcel en este enlace.

Novedades de Sony

Es posible que Sony lance un nuevo televisor BRAVIA, entre otras novedades de audio. Además de más avances a su modelo de coche eléctrico.

Novedades de LG

LG revelará sus últimos portátiles ultraligeros y sus primeros televisores QNED Mini LED. La línea 2021 incluye 10 nuevos modelos 4K y 8K, con un tamaño de hasta 86». Y para hacer la vida más fácil en casa, presentará su último aspirador sin cables, LG CordZeroThinQ A9 Kompressor+. Además de, ‘Furniture Concept Appliances’, un concepto inteligente para el hogar basado en el arte y el mobiliario de diseño.

Novedades de TCL

TCL Electronics mostrará algunos de sus últimos productos de entretenimiento para el hogar, electrodomésticos inteligentes y dispositivos móviles.

Estas son algunas de las sorpresas que podremos conocer en el CES 2021, además de novedades que transformarán el estilo de vida. Queda esperar cuáles serán las presentaciones en otras marcas como Panasonic, Hisense, Asus o Mercedes-Benz.

En Hola Telcel podrás mantenerte informado del 11 al 14 de enero de los principales anuncios del CES 2021 con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura. Sigue la cobertura de Telcel en sus redes sociales.

También puedes leer: Dua Lipa, Billie Eilish y los invitados sorpresa para el CES 2021

Ahora ve: