Carga inversa: ¿Cómo compartir la batería de tu teléfono con otro?

Dependiendo del tiempo de uso, de las aplicaciones que se tengan abiertas e incluso del modelo de teléfono, la duración de la batería entre smartphones varía mucho. En general, para hacer que dure más se recomienda no permitir que la batería se agote por completo y no utilizar el teléfono mientras se carga, entre otros consejos más. Pero, si aun así tu batería no dura lo suficiente, aquí te compartimos un truco secreto para compartir energía de otro teléfono.

Esta herramienta se llama ‘carga inversa’ y está disponible en smartphones Android. Lo mejor de todo es que este truco te puede salvar de muchos apuros si es que tu teléfono ya no tiene batería, olvidaste el cargador o no encuentras una fuente de corriente eléctrica en donde conectarlo.

Lo único que necesitas es algún otro teléfono con batería suficiente para compartir, puede ser de algún amigo o compañero de trabajo, y poner mucha atención al siguiente paso a paso.

¿Cómo activar la carga inversa en tu teléfono para compartir batería?

1. Entra al menú de ‘Ajustes’ de tu teléfono.

2. Selecciona la opción que dice ‘Batería’.

3. Activa la función que dice ‘Carga inversa’.

4. Ahora, existen dos formas de compartir batería entre teléfonos: con cable o inalámbrica:

a) Compartir batería con cable USB

1. Conecta el teléfono que compartirá batería a un cable con salida USB o convertidor OTG.

2. Conecta el teléfono descargado a su cargador normal y desconéctalo del powercube (el enchufe cuadrado que sirve para conectarlo a la corriente de luz).

3. La salida del cable USB encajará perfectamente con la entrada USB del teléfono sin batería.

4. Conéctalos y automáticamente comenzarán a compartir energía.

b) Carga inversa inalámbrica

1. Activa en ambos teléfonos la carga inversa (los dos necesitan ser compatibles con este tipo de carga).

2. Aproxima uno con el otro por la parte trasera (donde se encuentra la batería) y en automático uno actuará como estación de carga.

Otro gran tip que te compartimos es que, si notas que la batería de tu teléfono se agota mucho más rápido de lo usual, quizá sea momento de renovar tu equipo y dejarte sorprender por los increíbles teléfonos que puedes encontrar en la Tienda en línea de Telcel, siempre disfrutando de la conectividad a #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿Conocías la carga inversa de tu teléfono? No dudes en utilizarla cuando sea un caso de emergencia, para mantenerte siempre comunicado. 😊

