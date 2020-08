Así puedes salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie se de cuenta

Una de las principales razones por las que WhatsApp es una de las apps favoritas de muchos usuarios, es que facilita la comunicación con todo el mundo a través de mensajes instantáneos. También porque brinda la posibilidad de crear grupos con varias personas y unirse todos a una misma conversación. Sin embargo, y siendo sinceros, hay muchos que utilizan más de lo debido esta herramienta.

Leer: ¡Convierte a tu perrito en caricatura! Conoce cómo hacerlo con este nuevo filtro

Nunca falta el grupo para cada cumpleaños y organizar el festejo, o la líder de equipos que también crea un grupo cada que hay que entregar una nueva tarea en la escuela. Al final terminas agregado en más grupos de los que puedas contar.

Por suerte existe un sencillo truco en el que podrás salirte de esos grupos de WhatsApp sin que nadie lo note. Éste se hace a través de WhatsApp, sin necesidad de descargar una app extra, aprovechando que con tu Amigo de Telcel tienes redes sociales ilimitadas y la mejor conectividad a #LaRedDeTusEmociones.

Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie se entere

1. Entra a WhatsApp y dirígete al chat grupal que deseas abandonar.

2. Pulsa en el menú de tres puntitos en la esquina superior derecha y elige “Info del Grupo”

3. En esa misma ventana deberás seleccionar la opción de silenciar la conversación por un año.



4. Ahora vuelve a “Info del Grupo” y selecciona “Notificaciones personalizadas” y desactiva el interruptor de “Notificaciones y avisos”

5. Finalmente selecciona toda la conversación y presiona en “Archivar”

Leer: WhatsApp: Así puedes agregar música con letra en los estados

Con estos pasos nunca más verás lo que han escrito en dicho grupo; no recibirás notificaciones y la conversación no estará presente con el resto de tus chats. O bien, también existe la opción de silenciar un grupo por siempre; una alternativa rápida, fácil y segura para que nadie se entere que has decidido salirte del grupo. ¿Qué te pareció la idea?

Ahora ve: