Así puedes saber cuántas personas te han bloqueado de WhatsApp

Si no estás seguro de si una persona te bloqueó de WhatsApp, aquí te compartimos algunos trucos y tips para saberlo.

Por muchos años WhatsApp ha logrado conectar a muchas personas con amigos, familia y compañeros de escuela o trabajo. Día con día trabaja en nuevas actualizaciones y mejoras para la plataforma, incluso para salvaguardar la seguridad y privacidad de los usuarios. Es así como existe la posibilidad de bloquear a una persona con la que no quieres chatear.

¿Cómo bloquear a alguien en WhatsApp?

Para bloquear a alguien desde WhatsApp no necesitas ninguna app externa, sólo tienes que seguir un par de pasos y ese usuario ya no podrá ver tus Estados, si estás en línea, tu última conexión y tu foto de perfil. Además, tampoco podrá ponerse en contacto contigo a través de mensajes o llamadas.

1. Abre WhatsApp y presiona sobre el menú de tres puntitos.

2. Selecciona la opción de Ajustes.

3. Dirígete a Cuenta, después a privacidad y finalmente a Contactos bloqueados.

4. Toca en la opción Añadir, busca y selecciona al contacto que deseas bloquear.

Otra opción también es hacerlo directamente desde el chat en cuestión que deseas bloquear.

1. Abre el chat de ese contacto y presiona sobre el menú de tres puntitos.

2. Dirígete a Más y después presiona sobre la opción Bloquear. O bien, Bloquear y Reportar.

¿Cómo saber si alguien me ha bloqueado?

Cuando bloqueas a alguien desde WhatsApp, la app no le notifica a esa persona, entonces es probable que no se de cuenta al instante. Sin embargo, si tú sospechas que quizás alguien te bloqueó, hay algunas indicaciones que te ayudarán a confirmarlo:

– Al entrar al chat no te aparecerá el “En línea” de esa persona.

– Al mandarle un mensaje de texto o audio, es posible que no aparezca el doble check o las palomitas azules, ni tampoco se observa que lo haya leído.

– Otro gran indicador de que te han bloqueado es que al intentar hacer una llamada simplemente no se podrá, sólo quedará sonando sin responder.

– Tampoco podrás ver su descripción ni mucho menos sus Estados.

– Finalmente, la foto de perfil tampoco aparecerá, incluso su nombre de usuario puede llegar a desaparecer.

¿Cómo saber cuántas personas me han bloqueado?

La verdad es que WhatsApp no posee una herramienta que te permita ver con exactitud la cantidad de personas que te han bloqueado, esto por cuestiones de seguridad y privacidad.

Pero existe una alternativa llamada WhatsTracker, una app disponible en Google Play completamente segura que te permite ver quiénes han visto tu foto de perfil, tus Estados y algunos datos sobre tu cuenta.

Lo que sí es posible visualizar a través de WhatsApp es la cantidad de personas que tú has bloqueado, esto a través del menú de Cuenta y Contactos bloqueados; aquí aparecerá la lista completa de los números y tienes oportunidad de desbloquearlos en cualquier momento.

Como te habrás dado cuenta, WhatsApp posee muchas funciones con respecto al bloqueo de contactos. Una herramienta que puedes utilizar para evitar que personas te contacten y proteger tu información. Además, así aprovechas que con tu Amigo Sin Límite de Telcel tienes redes sociales ilimitadas como WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram y Snapchat, para hacer cualquier tipo de ajustes desde la app gracias a #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura.

Ahora dinos, ¿conocías todos estos secretos de WhatsApp?, ¿alguna vez has decidido bloquear a alguien? 😯

