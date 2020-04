Así puedes cambiar tu fondo de Zoom con fotos de PIXAR

Gracias a la tecnología las clases en línea y las juntas de trabajo han podido continuar aún estando todos desde casa. Varias empresas y escuelas han optado por aplicaciones como Zoom y Skype para seguir comunicados remotamente, pero ¿sabías que puedes cambiar tu fondo a uno divertido cuando estás en videollamada?

Leer: WhatsApp y la OMS lanzarán una colección nueva de stickers

Seguro te habrás dado cuenta que algunos de tus compañeros de trabajo o escuela lo han hecho con sus películas o series favoritas. Esta es una herramienta que Zoom proporciona para todo el público. Lo más sorprendente es que tanto ha sido el éxito de los fondos, que casas productoras como PIXAR y FOX han compartido a través de Twitter diferentes imágenes para que cualquiera las pueda utilizar.

En el caso de PIXAR, la compañía compartió algunas de las escenas y paisajes de sus películas más queridas; como Buscando a Nemo, Up, Wall-E o Toy Story, las cuales puedes disfrutar a través de Claro video y ser parte del #ClaroQueMeQuedoEnCasa

To your favorite Pixar locations…and beyond! Let the fun begin with these rootin’, tootin’ video call backgrounds! pic.twitter.com/xidQ5thBn4

Make your next video call all the more magical with our #PixarOnward video call backgrounds! ✨Onward is now streaming on @disneyplus in the US and Canada. pic.twitter.com/HQyhUII0DO

— Pixar (@Pixar) April 6, 2020