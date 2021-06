Así funciona WhatsApp multidispositivo en versión web

By

WhatsApp llevaba tiempo anunciando la función de multidispositivo y ahora ya puede ser utilizada en la versión beta de web. Descubre cómo puedes chatear en la plataforma de mensajería con tu misma cuenta en más de un equipo.

La nueva versión beta de WhatsApp ya permite conectarse en más de un dispositivo, de la misma forma que puedes mantener abierto tu perfil de Facebook o Instagram en más de una computadora.

¿Por qué la opción de multidispositivo ha llegado primero a WhatsApp Web?

De acuerdo a las imágenes reveladas por WABetaInfo, el soporte multidispositivo no permitirá que se pueda usar WhatsApp en dos celulares, si no que se podrá usar en más de una computadora y ya no será dependiente de un smartphone como lo es ahora.

Es decir que aunque tu celular esté apagado, podrás seguir conversando con tus contactos de WhatsApp en tu computadora, además tendrás la opción de tener la cuenta activa en más de un ordenador.

Esto es muy diferente a lo que se esperaba en un inicio de la opción de multidispositivo, ya que se creía que podría utilizarse en más de un smartphone. Sin embargo, recordemos que se trata de la versión beta, por lo que aún está en desarrollo y su herramientas podrían presentar cambios antes de ser lanzadas oficialmente.

¿Te gustaría que WhatsApp llevará pronto la opción de multidispositivo a la app móvil?

