Así fue el primer celular y su primera llamada hace más de 47 años

El celular se ha convertido en un compañero inseparable, continuamente en el día chateamos, usamos redes sociales, tomamos fotos, hacemos llamadas y más. Pero hubo un momento en la historia en que todo comenzó. Descubre cómo fue el primer celular y su primera llamada en el año 1973.

Quizá te tocó vivir esa época o sólo has oído historias de tus papás, pero hace 50 años sólo se podía llamar a teléfonos fijos. Por ejemplo si estabas fuera de casa, no había forma de avisar a qué hora regresarías; o si te habías quedado de ver con un amigo y se te había hecho tarde, no podías avisarle si él ya había salido de su casa. Y quizá lo más complicado, es que tenía que cargar siempre con una agenda o aprenderte de memoria los números telefónicos de tus amigos.

Todo esto cambió con la llegada de los teléfonos celulares, aunque estos no siempre fueron cómo los conocemos, eran pesados, voluminosos y no todos podían tener acceso a ellos.

El primer celular y la primera llamada

El celular en que se realizó la primera llamada fue un Motorola DynaTac 8000X, pero lo más interesante fue el motivo que la originó.

El primero en realizar una llamada en celular fue el ingeniero estadounidense Martin Cooper, gerente de sistemas de Motorola. Desde la ciudad de Nueva York, le llamó a quien era su competencia comercial, Joel Engel de Bell, sólo para contarle que le había ganado en crear la tecnología de telefonía móvil.

La histórica llamada la hizo antes de entrar a una conferencia de prensa, donde mostró el aparato en público y reveló el logro tecnológico.

DynaTAC 8000X fue el primer celular de la historia, medía 33 centímetros de alto, pesaba casi un kilogramo, tenía una pantalla con display LED de color rojo y la batería apenas duraba una hora si se usaba continuamente, con un tiempo de carga de 10 horas. Ya no tenías que cargar en el bolsillo con una agenda de papel, porque tenía una capacidad para almacenar hasta 30 números telefónicos.

Se comenzó a vender en septiembre de 1983 y tenía un precio de 3,995 dólares.

La tecnología ha avanzado

La historia ha seguido su rumbo y las marcas han integrado más tecnología a sus dispositivos, novedosas cámaras, gran potencia, amplio almacenamiento y sobre todo, diseños ligeros llenos de estilo.

