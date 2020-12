Apple revela su lista de mejores apps y juegos de App Store 2020

El día de ayer se revelaron los ganadores de los Google Play Awards 2020, hoy ha sido el turno de Apple de presentar lo mejor del año en App Store.

La lista de App Store 2020

Lo mejor del App Store en 2020 clasifica las 15 apps y juegos que han inspirado el mundo en 2020.

Para seleccionar las apps y juegos se tomaron diversos criterios, como el diseño creativo, utilidad, alta calidad, tecnología innovadora, su funcionamiento y hasta sincronización con equipos iOS.

Las mejores aplicaciones de 2020

-Aplicación para iPhone: Wakeout!

-Aplicación para iPad: Zoom

-Aplicación para Mac: Fantastical

-Aplicación para el Apple Watch: Endel

Wakeout! (¡Despertarse!) fue elegida la mejor aplicación para iPhone de 2020, desarrollada por Andrés Canella. La app te ofrece ejercicios rápidos y ligeros para que puedas realizarlos en casa, la escuela y oficina.

Mientras que la app de video chat ZOOM fue nombrada la mejor aplicación para iPad de 2020, porque ha sido la herramienta gratuita más descargada y por su gran utilidad para tomar clases o hacer juntas laborales.

Los mejores juegos de 2020

-Juego del año para iPhone: Genshin Impact

-Juego del año para iPad: Legends of Runeterra

-Juego del año para Mac: Disco Elysium

-Juego del año para Apple TV: Dandara Trials of Fear

-Juego del año Apple Arcade: Sneaky Sasquatch

Aquí resalta un tema curioso, ya que el juego Genshin Impact también fue seleccionado el mejor juego del año por los usuarios Android.

Más apps reconocidas

Además de las mejores aplicaciones y juegos de 2020, Apple destacó otras excelentes apps como Shine, Explain Everything Whiteboard, Caribu, Pokémon GO y ShareTheMeal.

Si sueles visitar la tienda de aplicaciones de Apple, encontrarás una pestaña llamada App Store Today, dos listas con las mejores aplicaciones y juegos de 2020, lo que coloca en los mejores lugares a ZOOM, TikTok, Among Us y Call of Duty: Mobile.

¿Qué te pareció la lista? ¿Conocías todas estas aplicaciones?

