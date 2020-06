Cómo ocultar las notificaciones en la pantalla bloqueada del celular

Aunque la pantalla de tu celular esté bloqueada, puedes revisar una previsualización de tus notificaciones; pero si lo que quieres es ocultar su contenido a la vista del resto de la gente, aquí te dejamos el truco para ocultar los mensajes por el tiempo que lo desees.

Los dispositivos con Face ID de Apple cuentan con un sistema de notificaciones que oculta los mensajes cuando el equipo está bloqueado; al igual que algunos celulares Android, pero, ¿qué hacer si tu smartphone no tiene esta herramienta? Aquí te explicamos cómo resolverlo.

El siguiente tip te dejará saber que tienes varios mensajes de apps como WhatsApp, pero nadie podrá ver el contenido de los mensajes hasta que desbloquees tu celular. De esta forma evitarás a los curiosos y cuidarás tu privacidad.

¿Cómo ocultar las notificaciones de la pantalla de desbloqueo?

Esconder tus notificaciones es muy sencillo con la app TrustNotify para Android desde Google Play aprovechando los Gigas que te ofrece tu Amigo Sin Límite.

Sólo tienes que descargarla y conectar tu celular a tu PC para darle permisos de escritura a la app con el código de ADB devices (xyz.k4cp3r.trustnotify android.permission.WRITE_ SECURE_SETTINGS).

Prácticamente no tienes que hacer nada más. Ahora no sólo podrás ocultar directamente las notificaciones por completo, si no que también podrás esconder el contenido de las notificaciones hasta que desbloquees tu teléfono. Es decir que sabrás que tienes mensajes de ciertas aplicaciones de chats o redes sociales pero su contenido estará oculto absolutamente de la vista del resto de las personas a tu alrededor.

¡Nadie más podrá ver tus notificaciones! ¿Qué otro tip de privacidad en tu celular te gustaría que te compartiéramos?

