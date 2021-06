Android anuncia nuevas funciones de verano

Google desarrolla continuamente novedosas herramientas para su sistema operativo móvil. Esta vez, Android anunció nuevas funciones de verano que van desde la recomendación de emojis hasta la seguridad y organización de tus mensajes.

Esta opción ya la conocimos en la versión beta de Android el invierno pasado; la función de cifrado de mensajes te permitirá darle más seguridad a tus conversaciones, además de verificar si la persona a la que envías el texto, imagen o video en una app de mensajería tiene o no la misma función.

Android ahora te recomienda automáticamente el emoji ideal para cada una de tus conversaciones, basándose en las palabras que escribas. ¡Será más rápido añadir divertidos emojis!

Podrás destacar un mensaje importante para darle seguimiento, lo que te ayudará a encontrar la información más rápido.

Se trata del sistema de detección y alerta de terremotos de Google que cada vez se extiende a más países, además de que advierte a las personas cuando se encuentran en un área potencialmente afectada.

New features on #Android are bringing the heat this summer. From updates to Messages to a more helpful Google Assistant to Earthquake alerts coming to the rest of the world over the next year, see what’s new: https://t.co/o4Ico9xNQw pic.twitter.com/ZAXfdyVf1g

— Android (@Android) June 15, 2021