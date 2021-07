¿Ahora las Instagram Stories tendrán costo? Esto es lo que se sabe

Hace unas semanas se dio a conocer que Instagram está en busca de un método dentro de la aplicación para que los usuarios más activos tengan oportunidad de generar dinero. En esta línea de monetización, se ha revelado que la plataforma perteneciente a Facebook podría introducir Instagram Stories con costo, similares a los nuevos Super Follows de Twitter.

El objetivo de esta nueva propuesta es dar a los usuarios la posibilidad de crear Stories exclusivas para sus seguidores, quienes tendrían que pagar una suscripción para tener acceso a dicho contenido.

Fue el desarrollador de Instagram, Alessandro Paluzzi, quien compartió a través de redes sociales el primer vistazo de las Instagram Stories exclusivas; el formato que llevarán y el mensaje que aparecerá si no eres suscriptor de dicha cuenta.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members 👀

ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021