7 consejos para proteger tu teléfono de posibles ‘hackeos’

Así como el avance tecnológico ha ido incrementando exponencialmente con el paso de los años, los ataques maliciosos también han aumentado. Sin embargo, eso no es motivo para ser presa fácil y caer en uno. Existen muchas alternativas para evitarlo y nosotros te compartimos algunos consejos para proteger tu teléfono de posibles hackeos. 😉

7 consejos para proteger tu teléfono de hackeos

1. Utiliza la verificación en dos pasos

Emplea la verificación en dos pasos para todos los inicios de sesión importantes que tengas en tu teléfono. Esto incluye tu cuenta bancaria, redes sociales o correo electrónico. Incluso, puedes asignar una contraseña segura a cada una, así evitarás que alguien más intente ingresar y recibirás una alerta si llegara a pasar.

2. No entres a enlaces sospechosos

Si recibes un correo electrónico o un mensaje de texto con un enlace de procedencia extraña o desconocida, lo mejor es no abrirlo. Lo que debes de hacer en estos casos es verificar que el enlace sea seguro, que no te pida ningún tipo de información personal y la razón por la cual te lo están compartiendo.

3. Evita utilizar redes WiFi abiertas

Hazlo únicamente en situaciones necesarias, pero no accedas a sitios web importantes y no escribas tu contraseña en ningún lado. También recuerda eliminar dicha red WiFi de tu teléfono para que no quede registrada después de que te desconectes.

4. Protege tu teléfono con contraseña segura

Aunque este consejo parece obvio, siempre es bueno recordarlo, ya que hay un alto riesgo de que cualquier persona obtenga tu información si no proteges tu teléfono con una contraseña segura. Lo ideal es asignar una que nadie más conozca, puede ser un patrón o una serie de números.

5. Actualiza tu sistema operativo

Las compañías actualizan constantemente sus softwares con la intención de corregir errores y mejorar sus sistemas de seguridad, así que para proteger tu teléfono de hackeos, siempre que aparezca una nueva actualización instálala cuanto antes.

6. Protégete con Norton Security

El mejor consejo para evitar cualquier tipo de hackeo en tu teléfono es aprovechar los beneficios de ser cliente CírculoAzul Telcel, con el cual al contratar Norton LifeLock obtendrás 30 días gratis de Norton Security y Norton VPN para un dispositivo. Si ya eres cliente existente, solicita la activación de Norton VPN y disfruta de 30 días gratis hasta para 5 dispositivos diferentes.

Con Norton Security estarás protegido todos los días a cualquier hora y lugar, especialmente al realizar operaciones bancarias, al comprar en línea y al navegar en diferentes sitios web desde tu teléfono. Además, salvaguarda todas tus contraseñas y accesos a redes sociales. Tendrás la confianza en todo momento de que tus datos están protegidos.

Para incrementar la seguridad de tu smartphone con CírculoAzul Telcel y Norton Security, ingresa a este enlace y sigue las instrucciones.

7. Descarga aplicaciones seguras

La mejor opción es siempre descargar en tu teléfono aplicaciones completamente seguras, en el caso de dispositivos Android hacerlo desde Google Play y en el caso de iOS desde la App Store, ya que ambos sitios se aseguran de que cada aplicación o juego cumplan con las normas de privacidad y seguridad para no poner en riesgo tu teléfono.

Con estos consejos tu teléfono tendrá toda la protección necesaria para evitar hackeos o caer en situaciones incómodas en donde tu información se vea en riesgo. ¡Aplícalos todos y comparte esta información con quien creas que la necesite! 😊

