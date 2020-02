7 aplicaciones que ya han adoptado el modo oscuro

Sin importar las diferentes funciones, usos o popularidad; muchas han sido las aplicaciones que en los últimos meses han integrado el modo oscuro en su diseño. No sólo para darle ese toque elegante a las apps, sino también para beneficiar a los usuarios en disminuir la fatiga visual, o bien, para el ahorro de batería de los smartphones.

Si tú ya te has vuelto un fiel amante de los tonos negros, aquí te compartimos siete aplicaciones que ya cuentan con modo oscuro y que quizá desconocías.

1.WhatsApp

Tal vez el modo oscuro de WhatsApp sea uno de los más esperados por los usuarios y que poco a poco ha ido tomando forma gracias a los desarrolladores de la aplicación. Por ahora el modo oscuro está disponible para el modo beta de WhatsApp en aquellos que usen Android, así que falta poco para que éste llegue a las próximas actualizaciones.

Lo mejor de todo es que WhatsApp ha trabajado en distintas planillas de modo oscuro para personalizar los chats y tener varias opciones de tonos para aplicarlos en ellos.

Leer: Metro de la CDMX sustituirá el pase con boletos por pago a través de tu smartphone

2. Facebook Messenger

Al igual que WhatsApp, Facebook Messenger es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo. Sin embargo, su modo oscuro llegó mucho antes, en donde tenías que enviar un emoji de luna para activarlo. Hoy en día es diferente, tan sólo tienes que pulsar tu foto de perfil en algún chat y activar el interruptor de “Modo oscuro”.

3. Telegram

Muchos han optado por usar Telegram como la aplicación de mensajería instantánea principal por una simple razón; en ella hay gran variedad de funciones que en WhatsApp aún están en desarrollo. Una de ellas es precisamente el modo oscuro, el cual se puede activar dirigiéndose al menú de “Ajustes”, seleccionar la opción “Ajustes de Chat” y finalmente elegir un patrón de color entre “Modo oscuro normal” o “Modo nocturno”.

4. Gmail

Google es otra de las empresas que se ha unido al modo oscuro en sus diferentes aplicaciones, una de ellas es la del correo electrónico Gmail; el cual simplemente cambia a colores negros toda la plataforma al ir al menú de “Ajustes Generales”, seleccionar la opción “Tema” y elegir “Predeterminado del sistema”. Además este modo oscuro está habilitado tanto para usuarios Android como iOS, así como para la versión móvil y de computadora.

5. Google Maps

Para obtener el modo oscuro de Google Maps sólo tienes que asegurarte de contar con la versión más actualizada de la aplicación a través de Google Play. Una vez teniéndola, en el menú de “Ajustes” te aparece la opción de activar Modo Oscuro para cuando viajas de noche o simplemente dejarla activada todo el día, si buscas reducir el consumo de energía de tu smartphone cuando vas de viaje o estás en busca de una dirección.

6. Instagram

Instagram no se podía quedar atrás y hace un par de meses incluyó entre sus actualizaciones el modo oscuro. Para activarlo, no existe un procedimiento como tal, ya que para que funcione tú debes de poner tu smartphone en “Modo ahorro de energía” o “Modo oscuro” y en automático Instagram cambiará a tonos oscuros, ya sea que uses Android o iOS.

7. Facebook

A partir de enero, la función de modo oscuro de Facebook empezó a activarse en ciertos usuarios como en modo prueba para ajustar los mínimos detalles y ahora sí estar disponible en todo el mundo. Así que, como en WhatsApp, habrá que esperar un poquito más para ver el modo oscuro funcionando en Facebook.

Leer: Galaxy UNPACKED 2020: ¡Samsung nos vuelve a sorprender! Te decimos cuáles son sus nuevos smartphones

Ya sea que prefieras el modo oscuro para algunas o todas tus aplicaciones, puedes aprovechar que con tu Plan Telcel cuentas con redes sociales ilimitadas, así como la mejor conectividad de #LaRedDeTusEmociones.

Así que ya sabes, si quieres unirte al modo oscuro de la tecnología, estas siete apps te permiten activarlo. Y tú, ¿ya las probaste todas?

Ahora ve: